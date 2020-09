Delegação russa de alto nível inicia visita oficial à Síria

Damasco, 7 de setembro (Prensa Latina) Uma delegação do governo russo chefiada pelo vice-primeiro-ministro Yuri Borísov iniciou uma visita oficial à Síria.

A delegação, que a mídia síria noticiou hoje, também inclui o vice-ministro das Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Bogdanov, e a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Maria Zajárova, foi recebida no Aeroporto Internacional de Damasco pelo Ministro Adjunto das Relações Exteriores e Expatriados da Síria, Ayman Sousan.



De acordo com o jornal semioficial Al-Watan, o chanceler russo Sergei Lavrov faz parte da delegação que se reunirá com as mais altas autoridades sírias, incluindo o presidente Bashar Al-Assad e o primeiro-ministro Hussein Arnous.



Uma nota da Chancelaria síria assegurou que as conversas durante a visita abordarão o desenvolvimento e fortalecimento da cooperação bilateral em diversos campos, e convocou a imprensa para uma entrevista coletiva do chanceler sírio Walid Al-Moallem, a ser realizada ao final da visita.



