Especialista: como resolver a questão da justiça social na Rússia

Os ricos na Rússia ficam mais ricos e os pobres ficam mais pobres. O especialista Evgeny Kogan fala sobre a saída de uma situação explosiva.

Os 100 principais funcionários e deputados mais ricos da Federação Russa

Com base na análise das declarações de renda publicadas por funcionários russos, a Forbes tirou várias conclusões.

Aumentoua renda dos mais ricos

A renda das 100 autoridades e deputados russos mais ricos em 2020 aumentou, apesar da pandemia do coronavírus e da crise causada por ela: a renda total das 100 famílias mais ricas aumentou de 65,8 bilhões de rublos em 2019 para 75,9 bilhões em 2020, escreve a edição.

Na elaboração da classificação da Forbes foi considerada a renda familiar de deputados e funcionários, ou seja, o valor da renda de um representante do governo, seu cônjuge ou cônjuge e seus filhos menores.

O mais rico entre os 100 primeiros era um deputado da Assembleia Legislativa da Região de Chelyabinsk, que também é o presidente de Yuzhuralzolot Konstantin Strukov (fortuna - 8,6 bilhões de rublos).

Em segundo lugar ficou Igor Yevtushok, deputado da Assembleia Legislativa do Território de Kamchatka (7,7 bilhões de rublos).

Em terceiro lugar está o líder da classificação do ano passado, deputado da Duma Regional Sakhalin Dmitry Pashov (6,3 bilhões de rublos).

13 milhões de pessoas vivem com 10 mil rublos por mês

Enquanto isso, a renda real da população da Rússia em 2020 devido à pandemia do coronavírus, de acordo com a última estimativa da Rosstat, caiu 3,5%. Em 2020, a renda média de 9,1% dos russos, ou 13,3 milhões de pessoas na Rússia, não ultrapassava 10 mil rublos, de acordo com analistas da FinExpertiza.

