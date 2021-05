Rússia aposta no diálogo à medida que as ameaças continuam

Moscou, 8 mai (Prensa Latina) O secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, lançou novas acusações contra o Kremlin, enquanto o mundo editorial debatia qual cidade sediará a tão esperada cúpula entre os Estados Unidos e a Rússia.

Em visita a Kiev esta semana, o Secretário de Estado dos Estados Unidos proclamou aos seus homólogos ucranianos o apoio incondicional do seu governo face ao alegado perigo russo, palavras que estiveram na mesa em todas as reuniões que realizou naquele país.



Blinken garantiu em sua conta no Twitter que 'os Estados Unidos estão determinados em face da agressão russa e apoiarão o trabalho de reforma necessário para garantir um futuro soberano, democrático e próspero para a Ucrânia'.



Em declarações à imprensa daquele país, exortou Moscovo a 'cessar a agressão' contra Kiev e avisou que juntamente com os seus parceiros ocidentais 'estamos a trabalhar para que a Ucrânia se possa defender de uma agressão da Rússia'.



O resto do Ocidente não ficou muito atrás e o tema Rússia esteve também presente na cimeira da União Europeia este fim-de-semana no Porto, apesar de urgentes problemas por resolver, nomeadamente o combate à Covid-19 e a crise que anda pelas costas.



Entretanto, o Kremlin continua a apelar ao diálogo e à cooperação internacional, a tal ponto que não estabeleceu qualquer tipo de condições para o esperado encontro entre o presidente russo Vladimir Putin e o seu homólogo americano, Joseph Biden.



O chefe da Casa Branca expressou ontem a sua confiança na realização da referida reunião e ainda afirmou que a situação na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia não afeta a sua intenção de a realizar.



As suas palavras foram proferidas poucas horas depois das ameaças lançadas de Kiev, contra Moscovo, pelo seu Secretário de Estado, sobre o possível impacto do estacionamento de tropas russas no seu território, mas nas proximidades da Ucrânia.



Putin reiterou o interesse de seu país em manter boas relações com a comunidade internacional em sua recente mensagem ao parlamento russo. Ele fez o mesmo na Cúpula do Clima, onde pediu cooperação global para salvar o planeta.



No entanto, em seu discurso ao legislativo, ele também alertou que se alguém perceber boas intenções 'como indiferença ou fraqueza' saberá que 'a resposta da Rússia será assimétrica, rápida e dura'.



