Rússia com menos casos de Covid-19 em três meses

Moscou, 7 fev (Prensa Latina) A Rússia registrou 16 mil 48 novos casos de Covid-19 no dia anterior, o menor número registrado desde 22 de outubro do ano passado, informou hoje a equipe operacional de combate à pandemia.

Assim, são três milhões 967 mil 281 pessoas infectadas pelo coronavírus SARS CoV-2, desde o surgimento da doença no país.



A maioria dos novos casos de contágio foram detectados nesta capital (dois mil 28), em São Petersburgo (mil 175) e na província de Moscou (923).



O número de russos com alta médica no último dia foi de 19 mil 884, para um total de três milhões 456 mil 210 pessoas recuperadas no país, dado que mostra a tendência de 13 dias de relatar um número maior de altas do que de novos contágios.



A proporção de curados, de acordo com a equipe cirúrgica, aumentou para 87,1% do total de infectados. Atualmente, 434.410 pessoas continuam o tratamento na nação euro-asiática.



No fechamento deste sábado, 432 pacientes morreram na Rússia devido à doença, este é o menor número desde 30 de novembro. No total, 76.661 pessoas morreram no país vítimas da doença.



O órgão nacional de defesa do consumidor, Rospotrebnadzor, informou que no país foram realizados cerca de 396 mil exames nas últimas 24 horas para detectar o surto e até o momento foram realizados mais de 104,4 milhões de exames.



ga / mml/bj

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=38375&SEO=russia-com-menos-casos-de-covid-19-em-tres-meses