Crimeia e Abkházia foram atingidos por um ciclone

No domingo, 4 de julho, o tempo "melhorou" no sul da Rússia e na Abkházia. Em Sochi, um vento forte derrubou árvores, o que fez com que, de acordo com os serviços de emergência da cidade, segundo dados preliminares, uma pessoa morreu, mais duas ficaram feridas.

Além disso, devido ao vento na costa de Sochi, um iate de recreio foi lançado do mar para a costa.

De acordo com testemunhas oculares, o motor do navio parou mas sem danos pessoais causados.

Mas como resultado de uma enchente provocada por uma forte chuva, uma mulher morreu na aldeia de Kuibyshevo, região de Bakhchisaray na Crimeia, e outra mulher foi hospitalizada. Isso foi relatado pelo departamento regional do Ministério de Emergências.

"Na aldeia de Kuibyshevo, distrito de Bakhchisarai, há duas vítimas - ambas mulheres, uma delas morreu e a outra está no hospital", diz a mensagem.

Na Abkhazia, o tempo também "causou estragos"

O vento tirou o telhado do hotel Inter Sukhum, derrubou árvores altas e quebrou a rede elétrica. O vídeo do que está acontecendo é divulgado por usuários de redes sociais.

Segundo o Centro Hidrometeorológico, o ciclone, que trouxe chuvas para a Crimeia, sairá de lá no dia 7 de julho. Até então, são esperadas tempestades locais moderadas a muito severas.

Meteorologistas avisaram crimeanos e veranistas sobre um novo golpe dos elementos com antecedência.

Nos próximos dois dias - 4 e 5 de julho - um alerta de tempestade foi anunciado na Crimeia. Os meteorologistas alertaram sobre chuvas fortes e possíveis fluxos de lama.

Quase todo o território da República da Crimeia deverá receber até 50 mm de precipitação. Os serviços de emergência estão trabalhando em alerta máximo, uma sede operacional foi formada.

Águas transbordaram rios

Devido ao mau tempo, eles transbordaram as margens dos rios Belbek e Kokkozka na região de Bakhchisarai, bem como o rio Baga no vale de Baydar. Este último, no entanto, já voltou ao normal, mas o tráfego na estrada na área da aldeia de Novobobrovka ainda é impossível. As concessionárias estão trabalhando no local, estão limpando o caminho. A ameaça de inundação de alguns assentamentos também persiste.

"A situação está sob controle. Há ameaça de inundação de prédios residenciais nos assentamentos Zelenovsky e Golubinsky. Estamos limpando, bombeando, prontos para evacuar a população se necessário", disse Lyudmila Puchkova, chefe da região de Bakhchisarai.

A partir das 14h24, horário de Moscou, os serviços de emergência começaram a evacuar a população da região de Bakhchisarai, onde dezenas de edifícios residenciais estavam na zona inundada. Inundações locais também se formaram em Yalta, relata a RIA Novosti.

