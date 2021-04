Agentes de turismo russos por rápida reabertura de voos para Varadero



Por Mario Muñoz Lozano Moscou, 3 abr (Prensa Latina) Operadores turísticos russos estão interessados ​​em restaurar os voos para o resort Varadero o mais rápido possível, disse Juan Carlos Escalona, ​​Conselheiro de Turismo da embaixada de Cuba na Rússia.

'O interesse é tremendo, eles estão apenas esperando para saber quais agências vão voar e quando começar a vender', disse o diplomata à Prensa Latina no estande de Cuba na feira Intourmarket 2021 (ITM), que termina neste sábado em Moscou.



Organizado pela Agência Federal de Turismo da Rússia, o evento conta com a presença de um grande número de públicos, além de operadores turísticos e representantes de agências de viagens de todo o país eurasiático e de diversos países.



Escalona destacou que o escritório da Havanatur em Moscou participa do espaço cubano da feira, que em breve poderá vender suas ofertas com a reabertura da conexão com o spa cubano.



Sobre o assunto, ele chamou a atenção para o atrativo que esta opção representará para os viajantes russos em meio à atual conjuntura internacional provocada pela Covid-19.



Ele alertou que da Rússia à região americana só saem voos para Cuba e agora para a Venezuela, esta última aprovada em 1ú de abril.



Ele comentou que as viagens à Ásia também têm limitações, que a Europa 'está quase fechada', embora seja provável que nos próximos dias as abra à Grécia, Egito e Chipre.



'Mas, indiscutivelmente, esses destinos não são suficientes para os turistas russos e a estrada para o Caribe que oferecemos está lá, presente', disse ele.



Isso significa que estas constituem razões imperiosas para que os operadores turísticos russos se sintam motivados a retomar as ligações ao resort Varadero, considerado um dos melhores do mundo por sites especializados e agências internacionais no setor.



O Conselheiro para o Turismo da embaixada de Cuba em Moscou esclareceu que embora a data aprovada para o restabelecimento dos voos com o resort tenha sido 1ú de abril, ainda existem arranjos logísticos que devem ser definidos pelas autoridades aeronáuticas russas.



No entanto, disse ele, as viagens devem começar entre o final de abril e o início de maio.



