Ministério da Indústria e Comércio pediu aos metalúrgicos que doassem oxigênio para hospitais

O Ministério da Indústria e Comércio da Rússia exortou as empresas metalúrgicas do país a reduzir o consumo de oxigênio na produção de aço. Essa solicitação se deve ao fato de haver necessidade de aumentar a quantidade de oxigênio para pacientes com COVID-19, que estejam em ventilação.

O RBC escreve sobre isso com referência a duas fontes que relataram que o ministério está tentando desesperadamente evitar um possível déficit, tal como o enfrentado na Índia, México, Brasil e outros países severamente afetados pela pandemia.

Aumento de incidência e hospitalizações

Lembre-se de que agora na Rússia há um aumento na incidência de coronavírus e um aumento no número de pacientes colocados em ventilação mecânica.

Duas semanas atrás, Denis Protsenko, chefe do hospital principal do coronavírus em Moscou, disse que o número de pacientes que precisam de ventilação é maior do que em qualquer outro momento durante a pandemia. Nos dias que se seguiram ao seu anúncio, o número de casos diários quase dobrou.

De acordo com a RBC, a carta enviada pelo Ministério da Indústria e Comércio às maiores siderúrgicas também contém um pedido para informar a quantidade de oxigênio que compraram das indústrias médicas e um alerta sobre a provável necessidade de revisão dos contratos.

Terceira onda

"A incidência na terceira onda de COVID-19 é caracterizada por uma taxa muito mais rápida de doenças e uma alta proporção de pacientes que requerem oxigenoterapia, o que levou a um grande aumento no consumo de oxigênio por instituições médicas", explica o jornal.

A publicação observa que o último passo para redistribuir o oxigênio da indústria para os hospitais foi dado pelo primeiro vice-ministro da Indústria, Vasily Osmakov, após a demanda do primeiro-ministro Mikhail Mishustin para fornecer às instituições médicas um suprimento adequado de gás vital.

Uma nova cepa prevalece

Na quinta-feira, o pneumologista-chefe do Ministério da Saúde da Rússia, Sergei Avdeev, disse que quase todas as pessoas em hospitais do país que usam ventiladores contraíram a cepa delta.

"Em comparação com a situação de dois ou três meses atrás, infelizmente, hoje vemos uma doença mais séria, COVID-19, e cada vez mais pacientes precisam de oxigenoterapia e suporte de oxigênio, incluindo ventilação mecânica", disse ele.

