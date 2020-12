Rússia e Uruguai analisam laços econômicos e cooperação

Moscou, 1 dez (Prensa Latina) O chanceler russo, Sergei Lavrov, analisa hoje o aprofundamento dos laços bilaterais e da cooperação econômica com seu homólogo uruguaio, Francisco Bustillo, que realiza uma visita de trabalho a esta capital.

As partes examinarão o desenvolvimento das relações bilaterais, incluindo as perspectivas de aprofundar o diálogo político, melhorar a cooperação comercial e econômica e fortalecer os laços culturais e humanitários, disse a porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, María Zajarova, aqui.



A porta-voz afirmou ainda que os dois chanceleres pretendem trocar opiniões sobre diversos temas da atualidade da agenda internacional e regional.



Lavrov e Bustillo darão atenção especial à coordenação da interação em foros internacionais, principalmente dentro das Nações Unidas e suas agências especializadas, destacou Zajarova. A visita de Francisco Bustillo é uma nova prova do desenvolvimento progressivo de relações mutuamente benéficas entre a Rússia e o Uruguai, nosso antigo e confiável parceiro na região latino-americana, comentou a porta-voz do Itamaraty.



