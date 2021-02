O plano destrutivo por trás da agenda de Biden com foco na Rússia

Por F. William Engdahl

31 de janeiro de 2021 " Câmara de Compensação de Informações " - Desde o primeiro dia, a nova administração Biden deixou claro que adotará uma política hostil e agressiva contra a Federação Russa de Vladimir Putin. A política por trás dessa postura não tem nada a ver com quaisquer atos infames que a Rússia de Putin possa ou não ter cometido contra o Ocidente. Não tem nada a ver com alegações absurdas de que Putin envenenou o dissidente pró-EUA Alexei Navalny com o agente nervoso Novichok ultra-mortal. Isso tem a ver com uma agenda muito mais profunda dos poderes globalistas que existem. Essa agenda é o que está sendo avançado agora.

As escolhas do Gabinete de Joe Biden revelam muito. Suas principais escolhas de política externa - Tony Blinken como Secretário de Estado e Victoria Nuland como Subsecretária de Estado para Assuntos Políticos; Bill Burns como chefe da CIA; Jake Sullivan como Conselheiro de Segurança Nacional; Avril Haines como Diretora de Inteligência Nacional - todos são do governo Obama-Biden e todos trabalharam juntos. Da mesma forma, todos veem a Rússia, não a China, como a principal ameaça à segurança para a hegemonia global dos Estados Unidos.

Como candidato, Joe Biden afirmou isso com frequência. Suas principais escolhas de política externa ressaltam que o foco com o governo Biden, independentemente de quão apto o próprio Biden seja, mudará das ameaças da China para a Rússia de Putin. O chefe da CIA de Biden, Bill Burns, é ex-embaixador em Moscou e foi secretário de Estado adjunto durante o golpe de Estado de Obama na CIA na Ucrânia em 2014. Notavelmente, quando Burns deixou o Estado em novembro de 2014, foi sucedido por Tony Blinken, agora secretário do Estado. Blinken supostamente formulou a resposta do Departamento de Estado dos EUA à anexação da Crimeia pela Rússia.

Todas as escolhas de Biden são uniformemente claras ao culpar a Rússia de Putin por tudo, desde a interferência nas eleições dos EUA em 2016 até o recente hack de computador do governo americano da SolarWinds, a todas as outras reivindicações apresentadas contra a Rússia nos últimos anos, sejam comprovadas ou não.

Na tentativa de determinar o que a nova administração Biden e as agências de inteligência dos EUA têm guardado em relação a Putin e a Rússia, no entanto, a melhor indicação é o papel proeminente dado a Victoria Nuland, a pessoa, junto com o então vice-presidente Joe Biden, que comandou o lado político do golpe de estado dos EUA na Ucrânia em 2013-14. Ela foi gravemente grampeada em um telefonema para o Embaixador dos EUA em Kiev durante os protestos da Praça Maidan 2013-14, dizendo ao Embaixador Geoffrey Pyatt, sobre as escolhas da UE para um novo regime da Ucrânia, "F ** k a UE." Seu marido, Robert Kagan, é um notório neoconservador de Washington.

Ao deixar o governo na eleição de Trump em 2016, Nuland se tornou um conselheiro sênior no Albright Stonebridge Group, chefiado pela ex-secretária de Estado de Clinton, Madeline Albright, que também é presidente da filial do National Endowment for Democracy (NED), National Democratic Institute. Nuland também passou a integrar o Conselho de Administração do NED, a partir de 2016, mantendo contato próximo com as operações de mudança de regime do NED . Ela é uma especialista em Rússia, fluente em russo e especialista em regimes de derrubada.

Como secretário de Estado adjunto de Obama para Assuntos Eurasianos e Europeus em 2013, Nuland trabalhou em estreita colaboração com o vice-presidente Joe Biden para colocar no poder Arseniy Yatsenyuk em um golpe de Estado na Ucrânia amigável aos Estados Unidos e hostil à Rússia. Ela promoveu meses de protesto contra o regime do presidente eleito da Ucrânia, Victor Yanukovych, para forçar sua demissão após sua decisão de ingressar na União Econômica da Eurásia da Rússia. O fundador do grupo de inteligência privada Stratfor, George Friedman, em uma entrevista logo após o golpe de fevereiro de 2014 em Kiev, chamou-o de "o golpe mais flagrante da história (dos EUA)".

Novas Iniciativas

Em um artigo importante na revista Foreign Affairs de agosto de 2020, do Conselho de Relações Exteriores (CFR) de Nova York, Nuland descreve o que provavelmente será a estratégia dos EUA para minar a Rússia nos próximos meses. Ela reclama que "a renúncia se estabeleceu sobre o estado das relações EUA-Rússia, e os americanos perderam a confiança em sua própria capacidade de mudar o jogo". Em outras palavras, ela trata de "mudar o jogo" com Putin. Ela acusa que, nos últimos 12 anos, "a Rússia violou os tratados de controle de armas; colocou em campo novas armas desestabilizadoras; ameaçou a soberania da Geórgia; apreendeu a Crimeia e grande parte do Donbass; e déspotas sustentados na Líbia, Síria e Venezuela. Putin usou armas cibernéticas contra bancos estrangeiros, redes elétricas e sistemas governamentais; interferiu em eleições democráticas estrangeiras; e assassinou seus inimigos em Solo europeu . "

Ela prossegue dizendo que as repetidas sanções econômicas dos EUA contra bancos e empresas russos selecionados, bem como apoiantes de Putin, fizeram pouco para mudar a política russa, alegando que "as sanções dos EUA e dos aliados, embora inicialmente dolorosas, tornaram-se vazias ou impotentes com o uso excessivo e não impressiona mais o Kremlin. "

Mas Nuland sugere que a Rússia de Putin hoje está vulnerável como nunca nos últimos 20 anos: "a única coisa que deve preocupar o presidente russo: o clima dentro da Rússia. Apesar da transferência de poder de Putin para o exterior, 20 anos sem investir na modernização da Rússia podem estar o alcançando. Em 2019, o crescimento do PIB da Rússia foi anêmico 1,3%. Este ano, a pandemia do coronavírus e a queda livre nos preços do petróleo podem resultar em uma contração econômica significativa ... As estradas, trilhos, escolas e hospitais da Rússia estão desmoronando. Seus cidadãos ficaram inquietos, pois os gastos com infraestrutura prometidos nunca aparecem, e seus impostos e a idade de aposentadoria estão aumentando. A corrupção continua galopante,e o poder de compra dos russos continua a encolher . "

Em seu artigo do CFR, Nuland defende o uso de "Facebook, YouTube e outras plataformas digitais ... não há razão para que Washington e seus aliados não estejam mais dispostos a dar a Putin uma dose de seu próprio remédio na Rússia, mantendo a mesma negação . " Ela acrescenta que, como os russos usam amplamente a Internet e ela é amplamente aberta, "Apesar dos melhores esforços de Putin, a Rússia de hoje é mais permeável. Os jovens russos têm muito mais probabilidade de consumir informações e notícias pela Internet do que pela TV ou mídia impressa patrocinada pelo Estado. Washington deve tentar alcançar mais deles onde estão: nas redes sociais Odnoklassniki e VKontakte; no Facebook, Telegram e YouTube; e nas muitas novas plataformas digitais em russo que estão surgindo. "

Navalny

Na época em que Nuland enviou seu artigo de julho-agosto no Foreign Affairs, perene oponente de Putin, Alexey Navalny estava em Berlim, aparentemente se recuperando do que ele afirma ter sido uma tentativa da inteligência de Putin de matá-lo com o agente nervoso altamente tóxico Novichok. Navalny, uma figura da oposição educada nos Estados Unidos que foi bolsista da Universidade de Yale em 2010 tem tentado ganhar um grande número de seguidores por mais de uma década, foi documentado recebendo dinheiro do National Endowment for Democracy de Nuland, cujo fundador nos anos 1990 o descreveu como fazendo, "o que a CIA costumava fazer, mas em particular". Em 2018 de acordo com a NPR nos EUA,Navalny tinha mais de seis milhões de assinantes no YouTube e mais de dois milhões de seguidores no Twitter. Não se sabe quantos são bots pagos pela inteligência dos EUA. Agora, cinco meses após o exílio em Berlim, Navalny faz um retorno ousado, onde sabia que enfrentaria uma provável prisão por acusações anteriores. Era obviamente um cálculo claro de seus patrocinadores ocidentais.

A ONG do governo dos EUA para a mudança de regime da Revolução da Cor, a NED, em um artigo publicado em 25 de janeiro ecoa o apelo de Nuland por uma desestabilização de Putin liderada pelas mídias sociais. Escrevendo sobre a prisão de Navalny em Moscou apenas três dias antes da posse de Biden, o NED afirma que, "Ao criar um modelo de guerra política de guerrilha para a era digital, Navalny expôs a total falta de imaginação e incapacidade do regime ...". Eles adicionam, "Putin está em um Catch-22: se Putin matar Navalny, isso poderia chamar mais atenção para o problema e exacerbar a agitação. Se Putin deixar Navalny viver, então Navalny permanecerá um foco de resistência, esteja ele na prisão ou não ... Navalny tem manobrado Putin em cada turno desde o envenenamento. Está se tornando um pouco humilhante para ele. "

Desde seu alegado envenenamento fracassado em agosto no Extremo Oriente russo, Navalny foi autorizado pelo governo russo a voar para Berlim para tratamento, um ato estranho se Putin e a inteligência russa realmente o quisessem morto. O que claramente aconteceu nos cinco meses intermediários no exílio sugere que o retorno de Navalny foi preparado profissionalmente por especialistas em mudança de regime de inteligência ocidentais não identificados. O Kremlin alegou inteligência que mostra que Navalny estava sendo ensinado diretamente durante o exílio por especialistas da CIA.

Na prisão de Navalny em Moscou em 17 de janeiro, sua ONG anticorrupção lançou um documentário sofisticado no YouTube no canal de Navalny, pretendendo mostrar um vasto palácio supostamente pertencente a Putin no Mar Negro, filmado com o uso de um drone, um feito nada fácil. No vídeo, Navalny pede aos russos que marchem contra o suposto "Palácio de Putin" de bilhões de dólares para protestar contra a corrupção.

Navalny, que claramente está sendo apoiado por sofisticados especialistas em guerra de informação dos EUA e grupos como o NED, provavelmente está recebendo ordens para construir um movimento para desafiar os candidatos do partido Rússia Unida nas eleições de setembro para a Duma, nas quais Putin não é candidato. Ele até recebeu uma nova tática, que ele chama de estratégia de "votação inteligente", uma tática característica do NED.

Stephen Sestanovich, especialista do Conselho de Relações Exteriores em Rússia de Nova York e ex-membro do conselho do NED, sugeriu o provável plano de jogo da nova equipe de Biden. Em 25 de janeiro, Sestanovich escreveu no blog do CFR: "O regime de Putin continua forte, mas os protestos nacionais em apoio a Alexei Navalny são o desafio mais sério em anos. O líder da oposição Alexei Navalny está mostrando uma criatividade política e habilidade tática que Putin nunca havia enfrentado. Se os protestos continuarem, eles podem revelar vulnerabilidades em suas décadas de controle do poder. " Isso foi dois dias depois de protestos em toda a Rússia exigindo a libertação de Navalny da prisão."Com sua decisão ousada de retornar a Moscou e o lançamento de um vídeo amplamente assistido que pretendia expor a corrupção do regime, Navalny mostrou ser uma figura política capaz e imaginativa - mesmo na prisão, talvez o adversário mais formidável que Putin já enfrentou". ele escreveu. "A sofisticação estratégica da equipe de Navalny é ressaltada tanto por seu lançamento em vídeo e, antes disso, por sua denúncia do pessoal dos Serviços Federais de Segurança (FSB) que o envenenou pela última vez"A sofisticação estratégica da equipe de Navalny é ressaltada tanto por seu lançamento em vídeo e, antes disso, por sua denúncia do pessoal dos Serviços Federais de Segurança (FSB) que o envenenou pela última vez"A sofisticação estratégica da equipe de Navalny é ressaltada tanto por seu lançamento em vídeo e, antes disso, por sua denúncia do pessoal dos Serviços Federais de Segurança (FSB) que o envenenou pela última vez verão . "

A decisão clara da equipe de Biden de nomear um ex-embaixador de Moscou para chefiar a CIA e Victoria Nuland para a posição número 3 no Departamento de Estado, junto com suas outras opções de inteligência indicam que desestabilizar a Rússia será o foco principal de Washington no futuro. Como disse o NED alegremente, "a prisão de Navalny, três dias antes da posse de Biden, o ex-embaixador dos Estados Unidos na Rússia, Michael McFaul, disse, tem todos os ingredientes para a" primeira crise de política externa de Biden. O que quer que estivesse em seus documentos de transição , agora é o ponto principal para eles. "

A razão, entretanto, não é a corrupção interna do círculo interno de Putin, verdade ou não. Biden não dá a mínima. Em vez disso, é a própria existência da Rússia sob Putin como uma nação soberana independente que tenta defender essa identidade nacional, seja na defesa militar ou na defesa de uma cultura russa tradicionalmente conservadora. Desde a desestabilização da União Soviética apoiada pelos Estados Unidos em 1990 durante a administração Bush, tem sido política da OTAN e dos influentes interesses financeiros por trás da OTAN dividir a Rússia em muitas partes, desmantelar o estado e saquear o que resta do seu enormes recursos de matérias-primas. é a mensagem que a nova equipe Biden irá transmitir claramente agora.

F. William Engdahl é consultor de risco estratégico e palestrante, ele é formado em política pela Princeton University e é um autor de best-sellers sobre petróleo e geopolítica, exclusivamente para a revista online "New Eastern Outlook" .

