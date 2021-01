Aviões russos bombardeiam Daesh no deserto da Síria

Damasco, 1 in (Prensa Latina) As forças aeroespaciais russas realizaram uma ofensiva contra as instalações dos terroristas do chamado Estado Islâmico (Daesh, por sua sigla em árabe), na região desértica síria de Al-Badiya.

Pelo menos 20 terroristas foram mortos em mais de 45 surtidas lançadas por caças-bombardeiros que decolaram da base aérea de Hmeimin, na província de Latakia, informou a mídia local.



Eles acrescentaram que vários esconderijos do Daesh e suprimentos militares foram destruídos nas áreas desérticas nas fronteiras administrativas entre as províncias de Deir Ezzor, Raqa, Hama e Homs.



Na última quarta-feira, cerca de 30 membros das forças do governo sírio perderam a vida e outros 17 ficaram feridos em um ataque do Daesh em seu ônibus na estrada entre Deir Ezzor e Palmyra.



O governo sírio denunciou repetidamente que as forças de ocupação dos Estados Unidos na base ilegal na área de Tanef oferecem armas e apoio de inteligência aos terroristas do Daesh que atacam o exército sírio e seus aliados no deserto, a fim de para prolongar a guerra nesta nação do Levante.



jcm / fm/bj

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=37321&SEO=avioes-russos-bombardeiam-daesh-no-deserto-da-siria

Foto: By Mil.ru, CC BY 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=48171313