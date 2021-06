Rússia anuncia resposta ao aumento militar da OTAN

A Rússia responderá às ações da OTAN na direção estratégica ocidental e formará cerca de 20 novas formações e unidades no Distrito Militar Ocidental da Rússia, disse o ministro da Defesa russo, Sergei Shoygu, com relatórios da RIA Novosti.

O ministro destacou que viu um aumento da ameaça militar à Rússia na direção ocidental. Segundo ele, os países membros da Aliança do Atlântico Norte liderados pelos Estados Unidos realizam exercícios militares, aumentam o número de surtidas da aviação estratégica e o número de navios equipados com mísseis de cruzeiro.

Ameaça do Ocidente

O ministro destacou que as ações da OTAN ameaçam o sistema de segurança existente e pressionam Moscou "a tomar contra-medidas adequadas". Por causa disso, destacou Shoygu, a Rússia tem melhorado a força de combate de suas tropas. Tendo anunciado planos para criar mais 20 unidades no Distrito Militar Ocidental, ele esclareceu que essa medida estava em sincronia com os suprimentos de armas e equipamentos de última geração.

Mais efectivos e melhor equipamento

"Este ano, está planejado o fornecimento de cerca de 2.000 unidades de armas para as tropas distritais", disse o ministro. Segundo ele, Moscou trabalha para melhorar sua força de combate, modernizar seu pessoal e órgãos de comando e controle militar. Isso permitiu aumentar a intensidade da prática de missões militares pelos navios da Frota do Báltico em 30 por cento. "Já foram realizados mais de 200 exercícios com o uso de diversos tipos de armas. O número de surtidas aumentou quatro por cento", disse ele.

Fonte:

