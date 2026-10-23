Geopolítica como nova variável econômica: o futuro da Europa em perspectiva

Dois anos após o alerta de Mario Draghi sobre o risco de declínio económico da Europa, os indicadores confirmam a tendência: a previsão de crescimento da União Europeia para 2026 é de apenas 1,4%, metade do ritmo esperado para os Estados Unidos. Esta estagnação, porém, não é um bloco monolítico; esconde nela própria uma reestruturação profunda da base produtiva europeia.

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O primeiro sinal de movimento vem da execução financeira. O plano NextGenerationEU deixou de ser apenas um volume de fundos para se transformar em obras físicas em infraestruturas energéticas, digitais e ferroviárias. Segundo o Institut Montaigne, até junho de 2026, cerca de um terço das recomendações de Draghi já terão sido implementadas. Embora a distância para a transformação total seja vasta, a transição da fase de planeamento para a fase de execução real é um passo concreto.

Mais interessante é a mutação do tecido industrial. O que vemos não é apenas um crescimento lento, mas uma substituição de motores económicos. A indústria automóvel tradicional, por exemplo, continua a operar 30% abaixo da média pré-pandemia, mesmo com a ascensão dos veículos elétricos. No entanto, este vácuo está a ser preenchido por setores de maior intensidade tecnológica: a produção de equipamentos informáticos cresce quase 40% ao ano, as baterias registaram subidas de 25% em julho e a indústria de Defesa apresenta crescimentos entre 20% e 50%.

Este movimento — da manufatura pesada para a alta tecnologia, IA e eletrificação — reflete-se na produtividade. De acordo com o BNP Paribas, a produtividade por hora trabalhada voltou a crescer cerca de 1% ao ano. Na prática, isto significa que a economia europeia poderá estar a tornar-se mais eficiente, mesmo que o volume total de crescimento seja reduzido.

Para Portugal, esta reconfiguração europeia coloca um desafio crítico. O Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) injetou capital na modernização e digitalização, mas o financiamento público é apenas o ponto de partida, não o destino. Para que o país não seja apenas um recetáculo de fundos, mas um ator relevante nas novas cadeias de valor, é necessário transformar o investimento em escala industrial e capacidade exportadora.

O gargalo português reside em variáveis concretas: a captação de capital de risco, que permanece residual comparada com a média europeia, e a ausência de uma estratégia comercial autónoma. Num cenário de globalização fragmentada, Portugal precisa de definir como se posiciona fora do mercado único europeu para atrair investimento privado e elevar a criação de riqueza e salários.

A lição do relatório de Draghi é clara: a geopolítica tornou-se a nova variável económica. O crescimento futuro não dependerá apenas de orçamentos, mas da capacidade de cada nação em adaptar a sua estrutura produtiva às novas exigências de segurança, energia e tecnologia.