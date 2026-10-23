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Portugal investe em alta tecnologia militar mas enfrenta declínio crítico de efetivos

Portugal

A estratégia de Defesa Nacional de Portugal enfrenta um paradoxo estrutural: enquanto o Estado investe em equipamentos de alta tecnologia — como novas fragatas via programa SAFE e a substituição dos caças F-16 -, a capacidade operacional humana para operar esses meios apresenta um declínio crítico. Este é o diagnóstico do Grupo de Reflexão Estratégica Independente (GREI), composto por oficiais generais na reserva, que alerta para a transformação de uma crise de efetivos num risco real para a soberania nacional.

Солдат армии Португалии - сапер
Photo: https://www.exercito.pt/
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Num documento intitulado "As Forças Armadas, os recursos e a falta de pessoal”, o GREI contesta a narrativa do Ministério da Defesa, liderado por Nuno Melo, sobre a reversão da queda de efetivos. Segundo os generais, o crescimento registado em 2023 e 2024 é insuficiente para compensar as saídas acumuladas, mantendo um défice estrutural, particularmente grave na categoria das praças.

Défice de Efetivos e Perda de Competências

Os dados apresentados pelo grupo revelam a incapacidade do Estado na retenção de pessoal. No Exército, a taxa de conclusão do serviço efetivo situa-se em cerca de 40% (2.300 de 5.700 candidatos anuais). Em março de 2026, o efetivo de praças do Exército era de 4.565, face a um limite autorizado de 9.096. Na Marinha, a situação é análoga, com apenas 59% das praças autorizadas em serviço no início de março deste ano.

Para além do volume numérico, o GREI sublinha a hemorragia de competências críticas. A saída de médicos, engenheiros, especialistas em transmissões e pilotos da Força Aérea representa a perda de investimentos avultados em formação especializada. O grupo identifica como causa principal um sistema de pensões penalizador, que incentiva a saída de quadros a meio da carreira.

A Primazia do Orçamento sobre a Estratégia

O almirante Pires Neves argumenta que o planeamento da Defesa tem sido refém de constrangimentos contabilísticos em vez de necessidades estratégicas. O modelo atual, baseado em "meios mínimos” desenhados no final dos anos 90, ignora a atual conjuntura geopolítica. A lógica vigente — onde a verba disponível determina a dimensão das forças e não o contrário — resulta num paradoxo: exige-se o cumprimento de missões sem a provisão dos meios humanos necessários.

O general Pinto Ramalho exemplifica esta falha na aquisição dos novos caças: a decisão de comprar 14 aparelhos baseou-se na disponibilidade financeira e não numa análise prévia da necessidade operacional e da missão a cumprir.

Fatores de Atratividade e Assimetrias Institucionais

A perda de atratividade da carreira militar é atribuída a progressões lentas, compressão salarial e erosão de regalias históricas (habitação e assistência médica). O GREI aponta ainda assimetrias remuneratórias anacrónicas, como a diferença de retribuição entre capitães do Exército e da GNR, devido a suplementos e subsídios operacionais distintos.

É destacada a alteração ao Estatuto dos Militares (EMFAR) de 2015 como um fator de desmotivação profunda. Além disso, os generais denunciam a "mesquinhez institucional” no diferimento do pagamento de promoções efetivas, onde oficiais assumem responsabilidades de comando superior sem a correspondente compensação orçamental imediata.

Propostas de Solução Estrutural

Para reverter este cenário, o GREI propõe a implementação de medidas concretas:

  • Criação de um órgão independente: Uma comissão de acompanhamento das questões remuneratórias e da condição militar, nomeada pelo Presidente da República, com capacidade de emitir pareceres vinculativos, reportando ao Comandante Supremo, ao Governo e à Assembleia da República.
  • Reforma da Saúde: Que o Estado assuma diretamente o défice crónico da Assistência na Doença dos Militares (ADM), seguindo o modelo da ADSE, para desonerar o Instituto de Ação Social das Forças Armadas (IASFA).

O grupo conclui que a vulnerabilidade estratégica do Estado reside no facto de os recursos humanos serem tratados como variável de ajustamento orçamental do Ministério das Finanças, e não como o núcleo central da capacidade de defesa. Segundo o general Mourato Nunes, a capacidade militar real não reside no equipamento adquirido, mas na existência de pessoal qualificado e em número suficiente para o operar.

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