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Evgenia Rumyantseva

Crise de habitação em Portugal: o que os dados ocultam sobre os imóveis vazios

Portugal

Portugal enfrenta uma grave escassez de habitação para jovens, que estão a sair às ruas para exigir que o governo resolva o problema.

Здание правительства Португалии
Photo: https://commons.wikimedia.org/ by https://www.flickr.com/photos/11868850@N00/3307138507/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Здание правительства Португалии

A crise, visível especialmente na ocupação precária de espaços públicos em Lisboa e no Porto, mantém-se agravada por uma falha estrutural na gestão da informação estatal. Embora o debate político se foque na construção e em leis de rendas, o Estado opera sob uma fragmentação de dados que impede a identificação precisa de imóveis devolutos e de titulares reais. Informações cruciais sobre habitação estão dispersas entre Finanças, Segurança Social e autarquias, sem interoperabilidade que permita, por exemplo, o cruzamento de consumos de energia com registros de propriedade.

O mercado imobiliário português consolidou-se como um ativo financeiro, frequentemente operado por fundos de investimento protegidos por sociedades de veículo que ocultam o beneficiário final. Segundo dados do setor, as rendas em Lisboa atingiram os 30 euros por metro quadrado no final de 2025, enquanto o retorno fiscal para o Estado proveniente destes fundos, entre 2020 e 2022, limitou-se a 27 milhões de euros. A ausência de um cadastro predial unificado e a dependência de rendimentos declarados para a atribuição de apoios facilitam distorções, onde o acesso a habitação pública pode ser indevidamente capturado por detentores de património que ocultam a sua real capacidade financeira.

A crise de habitação em Portugal tenderá a persistir independentemente do volume de construção pública, caso o Estado não supere a opacidade administrativa. A eficácia de qualquer política de habitação acessível depende de uma reforma na interoperabilidade dos sistemas de dados públicos.

Caso o governo opte por implementar a identificação do beneficiário efetivo e cruze o património imobiliário com os rendimentos declarados, poderá reduzir significativamente a captura de benefícios por estratos sociais de alta renda. Esta medida, porém, encontra um obstáculo prático na resistência política à transparência patrimonial e na desarticulação histórica entre os organismos estatais, o que exige mais do que um ajuste técnico: requer uma decisão política de fiscalização que coloque a transparência das transações imobiliárias ao mesmo nível da exigência imposta aos cidadãos assalariados.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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