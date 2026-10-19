Jovens portugueses abandonam partidos tradicionais: as causas da rutura eleitoral sem retorno

Os números revelam uma rutura profunda. Em 2019, metade dos eleitores entre os 18 e os 24 anos apoiava a esquerda (PS, BE, CDU ou PAN). No entanto, dados recentes de 2025 mostram uma inversão drástica: a Aliança Democrática e o Chega somam agora 56% do voto nesta faixa etária. O declínio do Partido Socialista é particularmente acentuado: se em 2019 detinha 25% dos votos dos mais jovens, em 2025 esse valor caiu para 11%, ficando muito abaixo dos 23% de apoio que o partido mantém na média nacional. Na prática, para os jovens, o PS vale hoje menos de metade do que vale para o resto do país.

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Esta não é uma oscilação passageira, mas a rutura de um ciclo de duas décadas. Estudos eleitorais indicam que, entre 2002 e 2019, o voto jovem distribuía-se de forma estável entre o PS, o BE e a centro-direita. Contudo, em 2022 e 2024, a direita passou a ter um eleitorado mais jovem do que a esquerda. O fenómeno de erosão estende-se a todo o bloco: o BE perdeu mais de metade do apoio entre mulheres com Ensino Superior, a CDU continua a afastar os mais novos e, entre os homens com menos de 25 anos, a Iniciativa Liberal já superou o PS. Apenas o partido Livre conseguiu crescer neste segmento.

O que está em causa não é apenas a preferência partidária, mas a distância entre o direito formal e a vida real. A social-democracia baseou-se na premissa de que a liberdade requer condições materiais: a escola pública e o Serviço Nacional de Saúde (SNS) deveriam garantir que quem nasce com menos pudesse começar a vida numa posição mais vantajosa que a dos pais. E, formalmente, houve progresso: segundo a OCDE, a percentagem de jovens entre os 25 e os 34 anos com Ensino Superior subiu de 33% para 43% numa década.

Contudo, a "linha de partida" deslocou-se do diploma para a habitação. Enquanto os diplomas aumentaram, o acesso a uma casa tornou-se proibitivo. Desde 2015, os preços da habitação subiram 180%, enquanto a remuneração média cresceu apenas 44%. O resultado é que o preço das casas, medido em salários, quase duplicou em dez anos. Os dados do Banco de Portugal são reveladores: cerca de 70% das pessoas nascidas entre 1967 e 1976 eram proprietárias entre os 25 e os 34 anos; na geração seguinte (1987-1996), esse número caiu para 40%. Consequentemente, os jovens portugueses saem de casa dos pais, em média, perto dos 29 anos — mais de dois anos e meio depois da média europeia.

Neste cenário, a meritocracia torna-se fictícia. Dois jovens com a mesma formação e o mesmo salário têm trajetórias completamente diferentes se um deles contar com a herança dos avós ou o apoio dos pais para a entrada da casa — vantagens que, inclusive, beneficiam de isenções de imposto do selo. O Estado tentou intervir como fiador para quem não tem esse apoio familiar, mas, num mercado sem oferta, facilitar o crédito acaba por alimentar a subida dos preços para quem vende.

A OCDE aponta para um mercado de arrendamento segmentado e isenções de mais-valias que protegem quem já é proprietário. É um terreno onde a esquerda parece ter estagnado, assumindo o papel de guardiã de conquistas passadas em vez de enfrentar as necessidades atuais. Para uma geração que vê a possibilidade de viver melhor do que os pais como uma utopia, um sistema que promete apenas conservar o existente torna-se irrelevante.

A solução não passa por defender menos o Estado Social, mas por admitir que ele não é uma obra acabada. É necessário aplicar à habitação a mesma lógica aplicada ao Ensino Superior: criar casas públicas para arrendar a preços compatíveis com um primeiro salário e rever as vantagens fiscais que protegem a especulação patrimonial em vez da habitação real.

Além da casa, existe o fenómeno do "adiamento". O Inquérito à Fecundidade mostra que os portugueses gostariam de ter, em média, 2,15 filhos, mas contam ter apenas 1,69. Metade das mulheres entre os 40 e 49 anos teve menos filhos do que desejava. Reduzir este fosso exige mais do que retórica: exige creches públicas, transportes eficientes que permitam viver longe dos centros urbanos sem perder a qualidade de vida, e horários de trabalho que permitam a existência de uma família.

Se a esquerda quer recuperar a confiança dos jovens, a resposta não pode ser um "talvez" para o futuro. Tem de ser uma solução concreta para quem está a adiar a sua vida agora. Caso contrário, corre o risco de perder definitivamente a ligação com uma geração que deixou de acreditar que o Estado protege, efetivamente, os seus interesses.