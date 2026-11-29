Aço resiste 35% mais ao desgaste e se trata em metade do tempo com nova técnica russa

Uma camada de aço que resiste ao desgaste 35% mais e se forma em metade do tempo usual: é o que uma equipe russa alcançou ao mudar a forma como o nitrogênio penetra no metal. A descoberta, publicada na Journal of Experimental and Theoretical Physics, não se trata apenas de uma receita industrial, mas de um ajuste fino nos parâmetros de reação que altera a cinética da difusão atômica.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Токарь обрабатывает длинную металлическую деталь на промышленном станке

A mecânica por trás da durabilidade

O processo tradicional de nitretação de superfícies é lento porque os átomos de nitrogênio enfrentam uma barreira de difusão na estrutura cristalina do aço. Em condições estáticas, a velocidade de penetração é limitada pela temperatura e pelo tempo de exposição. O estudo conduzido pelo MAAD (Moscow Automobile and Road Construction State Technical University) em parceria com o MAI (Moscow Aviation Institute) identificou que a variação da composição da atmosfera gasosa durante o tratamento quebra essa inércia.

Em vez de manter a peça em uma única mistura reativa, os pesquisadores implementaram uma abordagem de duas etapas. Na primeira fase, a peça é exposta a uma mistura de amônia e ar. Na segunda, a atmosfera é substituída por amônia pura. Essa troca controlada altera a pressão parcial dos reagentes, forçando o nitrogênio a penetrar mais profundamente e uniformemente. O resultado é uma camada superficial com espessura de até 350 micrômetros — menos de meio milímetro — que age como um escudo contra o atrito e a fadiga.

Do laboratório à linha de produção

A redução do tempo de ciclo de cerca de 20 horas para 10 horas tem consequências diretas na eficiência energética e no custo unitário de cada componente. Mas o dado mais relevante para a engenharia de materiais é a melhora no desempenho mecânico. Ensaios de desgaste mostraram que as peças tratadas com o novo método perdem material 35% mais lentamente do que as produzidas pelo método convencional.

Além disso, o processo de "assentamento" — o período inicial em que as superfícies em contato se adaptam mutuamente — ocorre de forma mais suave. Isso reduz o aquecimento local durante o atrito seco, um fator crítico para componentes que operam sem lubrificação contínua. Para a indústria automotiva e de máquinas pesadas, onde elementos de suspensão e transmissão sofrem cargas cíclicas extremas, essa combinação de durabilidade estendida e fabricação mais rápida representa um avanço tangível na confiabilidade do sistema.