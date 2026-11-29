Em Bogotá, uma das maiores indústrias de couro da América Latina, o que antes era um problema ambiental caro e persistente acaba de se transformar em uma oportunidade industrial de grande escala. O Instituto Tecnológico Metropolitano (ITM) e a gigante local Vélez, líder em calçados e acessórios, conseguiram o que muitos laboratórios consideravam quimicamente improvável: uma patente para um material composto que unifica os resíduos de couro e o plástico reciclado. O resultado é a chamada "madeira de couro” (madera de cuero), um material que não apenas substitui a madeira natural em diversos setores, mas também resolve a questão logística e financeira do descarte de subprodutos industriais.
Este não é um simples experimento de bancada, mas uma infraestrutura produtiva em construção. A inovação nasce de uma necessidade pragmática: a indústria couro é naturalmente intensiva em resíduos. As aparas e fragmentos de couro, que tradicionalmente iam para aterros sanitários, consomem espaço e geram custos de descarte. Ao mesmo tempo, o setor de mobiliário e construção civil enfrenta um encarecimento constante da madeira nobre, sujeita a restrições de oferta e exigências ambientais. O encontro entre esses dois mundos, através de quatro anos de pesquisa, criou uma nova cadeia de valor que transforma passivos ambientais em ativos de produção.
O desafio central era técnico: couro e plástico, em seu estado bruto, são materiais quimicamente incompatíveis. Eles não aderem naturalmente, criando pontos fracos que estouram sob tensão ou variação térmica. A solução encontrada pela equipe do ITM foi o desenvolvimento de um aglutinante específico, uma "cola” molecular que permite que essas frações heterogêneas formem uma estrutura monolítica. Não se trata apenas de misturar os resíduos, mas de reprocessá-los em um novo material com propriedades mecânicas superiores às de muitos compósitos poliméricos convencionais.
A escala é o diferencial que torna o projeto viável economicamente. Estima-se que essa tecnologia consiga absorver cerca de 1.000 toneladas de resíduos de curtume por ano. Em termos de economia circular, isso significa transformar o custo de descarte — que pode variar de US$ 20 a US$ 50 por tonelada, dependendo do local — em receita. Para uma indústria que opera com margens ajustadas, como a de calçados, recuperar valor dos resíduos é tão estratégico quanto melhorar a eficiência da linha de produção principal.
O mercado já conhecia o "plástico madeira” ou WPC (Wood-Plastic Composite), mas a versão colombiana supera os padrões estabelecidos. Os testes industriais revelam um salto qualitativo significativo, especialmente em duas áreas críticas para a durabilidade e a logística de transporte: resistência e estabilidade térmica.
A versatilidade do material abre portas para setores que vão muito além do mobiliário. A estabilidade térmica e a resistência mecânica o tornam candidato natural para a indústria automotiva, onde a busca por materiais leves, resistentes e sustentáveis para interiores (painéis, forros e acabamentos) é uma das prioridades de pesquisa e desenvolvimento. Alémdo disso, sua aplicabilidade estende-se para a embalagem industrial de alto impacto e componentes de eletrotécnica, setores que exigem isolamento e durabilidade.
Para a Vélez, a aplicação é imediata e visível. A empresa planeja reformular os interiores de suas lojas e escritórios usando o próprio composto. Essa estratégia de "dogfooding” — usar o que se produz — serve como uma vitrine viva da tecnologia. Ao mesmo tempo, reduz a dependência de madeiras importadas ou de plantios de ciclo longo, substituindo-os por um recurso local, abundante e de baixo custo relativo de processamento.
A obtenção da patente pela Superintendência de Indústria e Comércio da Colômbia (SIC) garante o monopólio comercial da tecnologia para seus criadores. Em um cenário global onde as barreiras comerciais contra produtos de origem vegetal estão aumentando e a pegada de carbono das cadeias produtivas está sob escrutínio rigoroso, essa inovação representa mais do que uma solução técnica. Ela é um ativo de competitividade.
Para o trabalhador e o empreendedor colombiano, isso significa a potencial criação de novas funções nas linhas de processamento desses resíduos. Para o consumidor, significa produtos mais duráveis e com uma história de origem mais limpa. A "madeira de couro” demonstra que, em desenvolvimento industrial, a solução para a escassez de recursos muitas vezes não está em minerar mais, mas em olhar com mais atenção para o que a indústria já produz, e que antes era descartado.
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