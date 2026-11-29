A melhor operadora de trator era campeã de e-sports: a reviravolta no chão da fábrica da Suzano

Aos 70 anos, David Feffer, presidente do conselho de administração da Suzano e integrante da terceira geração da família que conduz o negócio, carrega uma inquietação que vai além do mercado de papel e celulose. Desde 2016, quando completou seis décadas de vida, ele transformou o estudo da inteligência artificial (IA) em missão pessoal. Foram viagens ao Vale do Silício, imersão no universo da inovação e o reconhecimento precoce de que a IA generativa — base de ferramentas como ChatGPT, Claude e Gemini — não era apenas mais uma tecnologia, mas a força motriz de uma ruptura econômica e social sem precedentes.

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Para Feffer, o momento histórico é comparável à descoberta da eletricidade por Thomas Edison, mas com uma diferença crucial: a velocidade. Se a energia levou décadas para chegar às casas comuns, a IA está se difundindo em semanas. "Eu tomei conhecimento naquela época e ficou bem evidente para mim que o mundo iria mudar completamente", reflete. A Suzano, empresa que historicamente apostou na inovação — foi pioneira na produção de celulose a partir do eucalipto nos anos 50 -, agora vê na tecnologia não um luxo, mas uma viabilizadora de eficiência e produtividade.

O trabalho que não existe mais no chão da fábrica

A aplicação da IA na Suzano não se resume a softwares de gestão ou automação de back-office. Ela altera a própria natureza do trabalho. Um dos exemplos mais ilustrativos é a operação florestal. Tradicionalmente, o operador chegava às 6h, deslocava-se a fazendas distantes, subia em tratores pesados e realizava o trabalho árduo de derrubar, cortar e descascar árvores. Hoje, essa tarefa é executada remotamente. Em uma cabine climatizada, equipada com joystick, headset e cadeira de gamer, um operador controla o trator a mais de 300 ou até 500 km de distância. A ironia está na origem dessa eficiência: a melhor operadora da empresa era uma campeã de e-sports. A fronteira entre o jogo digital e a produção industrial foi atravessada.

Outro avanço visível ocorre na linha de produção. A Suzano utiliza soluções de empresas nacionais, como a Tractian, que instalam sensores nos equipamentos industriais. Em vez de esperar pela quebra para consertar (manutenção corretiva), os sistemas monitoram a temperatura e os "sinais vitais" das máquinas, antecipando falhas. Isso evita paralisações não programadas, reduzindo perdas e custos. Além disso, a IA permitiu redesenhar a carteira de produtos: ao analisar dados de consumo e eficiência, a empresa enxugou o número de unidades de estoque, otimizou o capital de giro e melhorou o atendimento, provando que a tecnologia pode simplificar a complexidade do mercado.

Embora os ganhos sejam promissores, Feffer é claro: ainda estamos "arranhando a superfície". A mensuração precisa do retorno sobre o investimento (ROI) é um dos maiores desafios atuais. A empresa adota uma abordagem pragmática: testar em pequena escala, errar, corrigir e expandir apenas quando os resultados forem comprovados. "Não fazemos nada que já comece grande", afirma. É uma estratégia de aprendizado contínuo, essencial em um cenário onde a tecnologia evolui mais rápido do que a capacidade das organizações de absorvê-la.

O dilema da dignidade na era da abundância barata

A transformação técnica traz uma consequência social inescapável. Feffer não esconde a dor da transição. "Muita gente vai ser substituída por máquina até que novas atividades surjam para ocupar essas pessoas com coisas que a gente ainda não sabe", admite. Ele compara a situação à invenção do automóvel, que gerou novos empregos (mecânicos, frentistas) apenas após um período de agonia para quem vivia da tração animal. A IA promete uma abundância de bens e serviços mais baratos e eficientes, mas a pergunta central, para Feffer, é: de onde virá a renda e a dignidade?

Uma renda básica universal pode resolver o problema da sobrevivência, mas não o da cidadania. "O cidadão fica em casa recebendo uma mesada e vivendo muitos anos", pondera. A solução, sugere o executivo, não está no bolso, mas na consciência coletiva. É preciso debater, mobilizar e exigir que a sociedade encontre mecanismos de valorização do trabalho humano em um mundo cada vez mais automatizado. Ele cita o exemplo radical da China, onde o governo ordena o uso intensivo da tecnologia, mas também proíbe as demissões em massa. "Na China funciona, aqui talvez não funcionasse", observa, reconhecendo as diferenças estruturais e culturais.

Para o Brasil, o obstáculo não é a falta de criatividade, mas a base educacional. "A China forma milhões de engenheiros por ano, o que deve ser mais ou menos o número que o resto do mundo inteiro forma", aponta Feffer. Nos EUA e na China, o erro é visto como aprendizado; no Brasil, persiste uma "culpa judaico-cristã" que estigmatiza o fracasso. Essa mentalidade trava a inovação. Para o executivo, o caminho passa pelo estímulo, não pelo subsídio. O Estado deve prover o básico e criar um ambiente regulatório ágil, mas é o setor privado, com sua capacidade de assumir riscos, que deve liderar a implementação da IA.

Na avaliação de Feffer, o Brasil possui empresas com soberania tecnológica, como a Tractian, mas falta escala e liderança global. O desafio é aplicar a IA em setores tradicionais, como a agropecuária e a indústria, para ganhar eficiência, e simultaneamente investir na formação de talentos. A tecnologia é uma ferramenta poderosa, mas, como ele lembra, a gestão de uma empresa é metade matemática e metade psicologia. Na era da IA, a parte psicológica — a adaptação, a confiança e a gestão do medo — será tão crítica quanto o código.