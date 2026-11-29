Saneamento gratuito chega a novos sobrados: a mudança forçou a Sabesp a acelerar o plano de obras

A Sabesp ampliou o alcance do programa Pró-Conexão, que oferece a conexão gratuita de residências de baixa renda à rede de esgoto.

Photo: commons.wikimedia by Leon petrosyan, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Фавела недалеко от Копакабаны

A novidade é a inclusão de imóveis assobradados, antes excluídos do programa, que atendia apenas casas térreas. Para participar, as famílias devem ter renda mensal de até três salários mínimos e estar inscritas no CadÚnico, atender aos critérios das tarifas Residencial Social ou Vulnerável, ou possuir a Tarifa Social Paulista, além de residir em áreas com vulnerabilidade social classificada nos níveis 4, 5 ou 6 do Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (IPVS).

A Sabesp mapeia as comunidades elegíveis e realiza as intervenções sem necessidade de solicitação dos moradores, cobrindo todos os custos com recursos do Fundo de Apoio à Universalização do Saneamento no Estado de São Paulo (FAUSP). Até 2026, o programa prevê a instalação de 4.578 ligações, beneficiando cerca de 16 mil pessoas, e evitando o despejo de aproximadamente 45,8 mil metros cúbicos de esgoto por mês em rios e córregos nas regiões Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista, Litoral Norte e Vale do Paraíba.

A ampliação do Pró-Conexão para imóveis assobradados, e a consequente cobertura de um contingente maior de moradias em áreas vulneráveis, dependeria da capacidade da Sabesp de manter o mapeamento proativo e a execução das obras, mesmo após a desestatização.

O FAUSP, financiado com recursos da desestatização, garante a viabilidade financeira do programa, mas sua efetividade a longo prazo dependerá da regulação e fiscalização dos órgãos competentes, assegurando a continuidade dos investimentos em saneamento sem sobrecarregar a população. A iniciativa demonstra um esforço da Companhia em superar desafios históricos de infraestrutura em áreas informais, onde a regularização fundiária e o diálogo com os moradores são cruciais para o sucesso dos projetos.