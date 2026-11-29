O sistema vital dos rios brasileiros: o colapso silencioso que transformou o ciclo das chuvas

Existe uma metáfora biológica precisa para explicar o que acontece nas margens dos rios: os ecossistemas aquáticos possuem seus próprios cílios. Essa cobertura vegetal, tecnicamente classificada como mata ciliar (ou ripária), desempenha exatamente a função protetora que os cílios humanos realizam para os olhos. Quando ela é removida, o sistema fica exposto a agentes agressivos externos, a luz solar direta e a partículas contaminantes, desencadeando uma cascata de danos físicos e químicos que raramente se limita à faixa verde cortada.

Photo: Pravda.Ru by Игорь Сергачев is licensed under Все права защищены Река в зеленой растительности

Nas cidades brasileiras, essa relação é invisível para o cotidiano urbano, mas sua ausência é sentida de forma violenta. O aumento da temperatura da água, o assoreamento dos leitos e a intensificação das enchentes não são fenômenos isolados, mas sintomas diretos da degradação dessas zonas de transição. Segundo Uidemar Barral, professor do Instituto de Geociências da Universidade de Brasília (UnB), a vegetação ciliar atua como um filtro e uma âncora. Ela fixa o solo, reduzindo a erosão e impedindo que sedimentos, nutrientes em excesso e agrotóxicos das áreas agrícolas adjacentes cheguem à correnteza.

O mecanismo de proteção é multifacetado. A sombra projetada pelas copas impede o superaquecimento da água, mantendo níveis adequados de oxigênio dissolvido, essenciais para a vida aquática. Além disso, Barral destaca que essa cobertura recarrega o lençol freático, estabilizando a vazão dos rios mesmo em períodos de estiagem. Em rios menores, as raízes desempenham um papel estrutural: elas retêm materiais no leito e criam habitats complexos para peixes e invertebrados, sustentando cadeias alimentares inteiras através da decomposição de matéria orgânica, como folhas e galhos caídos, conforme explica José Francisco Gonçalves Júnior, do Departamento de Ecologia da mesma universidade.

O efeito dominó da remoção vegetal

Quando essa barreira é eliminada, a dinâmica hidrológica muda radicalmente. Sem a raiz para segurar o terreno, o solo fica compactado e a infiltração da água diminui. O resultado é o escoamento superficial rápido e erosivo. Gonçalves Júnior alerta que, sem a cobertura, a velocidade da água aumenta, arrastando sedimentos e poluentes diretamente para o leito. Isso não apenas assoreia o rio, mas também sobrecarrega as áreas urbanas e rurais vizinhas, transformando chuvas intensas em enxurradas e alagamentos.

A perda é mais grave para as nascentes. A compactação do solo, agravada pelo pisoteio de animais e pela passagem de máquinas, impede que a água da chuva penetre e recarregue o aquífero. Consequentemente, o lençol freático baixa, fazendo com que nascentes percam vazão, sequem parcialmente ou desapareçam por completo. Em alguns casos, o olho d'água sofre soterramento por sedimentos e contaminação por dejetos, uma vez que não há vegetação para filtrar esses resíduos.

Os efeitos não param na cabeceira do rio. A degradação de pequenos córregos e nascentes reduz a disponibilidade e a qualidade da água em toda a bacia hidrográfica, impactando o abastecimento humano, a irrigação agrícola e até a geração de energia. Em escala macro, o desmatamento no Cerrado, conhecido como "berço das águas”, e na Amazônia altera a evapotranspiração. Menos vapor de água liberado pelas plantas significa menor umidade atmosférica, o que pode modificar os padrões de chuva em regiões inteiras, criando um ciclo de aridificação difícil de reverter.

Entre a lei e a prática

A preservação dessas áreas não é apenas uma recomendação ecológica, mas uma obrigação legal. O Código Florestal brasileiro (Lei 12.651/2012) define as matas ciliares como Áreas de Preservação Permanente (APP). No entanto, a aplicação dessa norma enfrenta desafios logísticos e de fiscalização. José Francisco Gonçalves Júnior aponta uma lacuna crítica: a responsabilidade do poder público em agir de forma proativa. "É necessário fazer um plano emergencial para regiões das bacias hidrográficas”, destaca o professor, sugerindo que a preservação não pode depender apenas da autodefesa do ecossistema ou da fiscalização reativa de invasões.

Para quem já perdeu sua mata ciliar, a recuperação é possível, mas exige estratégia técnica. Uidemar Barral explica que o primeiro passo é proteger o que restou de vegetação original. A partir daí, a restauração deve ser conduzida conforme o potencial de regeneração do local. Em áreas com banco de sementes remanescente, a condução da regeneração natural é viável. Em casos mais degradados, técnicas como enriquecimento, nucleação (uso de árvores nucleares para atrair dispersores de sementes), transposição de solo e plantio de espécies nativas regionais se tornam essenciais.

A engenharia da restauração vai além do plantio de árvores. Barral recomenda a adoção de práticas de conservação do solo, como plantio direto, terraceamento, curvas de nível e bacias de contenção. Estradas rurais precisam ser adequadas com sistemas de drenagem e caixas de retenção para evitar que o tráfego de veículos continue a erosão. A preservação deve se estender às áreas de recarga, como chapadas e topos de morros, não se limitando às faixas ripárias. Trata-se de entender que o rio não é apenas um canal de água, mas um tecido vivo que depende da integridade de toda a sua margem para respirar, fluir e sustentar a vida.