Horizonte expandido: Aposentados e profissionais reinventam-se com cursos internacionais

O estereótipo do estudante de intercâmbio — o jovem de mochila, recém-saído do colégio ou na metade da faculdade, buscando se descobrir no mundo — está perdendo o monopólio. Nas agências de educação internacional, o movimento agora tem cabelos grisalhos e um poder de compra consideravelmente maior. A "economia prateada", que engloba o consumo de pessoas com 50 anos ou mais, deixou de ser um nicho de saúde e previdência para se tornar um motor de desejo e atualização profissional.

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Dados da consultoria Student Travel Bureau (STB) revelam que a demanda por cursos no exterior entre brasileiros com 40 anos ou mais disparou. Na Espanha, a participação desse público mais que dobrou em um ano: saltou de 12,28% no primeiro semestre de 2025 para 25,40% no mesmo período de 2026. Movimento semelhante ocorre na Itália, onde a representatividade subiu de 21,95% para 37,15%, e na África do Sul, que passou de 25,81% para 37%. Hoje, essa faixa etária já é a segunda que mais procura cursos de idiomas no exterior, ficando atrás apenas dos jovens de 18 a 24 anos.

O capital da maturidade

Não se trata apenas de um desejo tardio de aprender inglês ou francês, mas de uma realidade material robusta. O Brasil conta atualmente com 61 milhões de pessoas com 50 anos ou mais. Esse grupo não é apenas um dado demográfico; é uma força econômica que movimenta cerca de R$ 1,8 trilhão, o que equivale a 24% de todo o consumo privado do país, segundo a pesquisa Turismo 60+ da Data8, com apoio do Ministério do Turismo.

A projeção para 2044 é que esse mercado alcance R$ 3,8 trilhões, representando 35% do consumo nacional. Para o setor de turismo, isso significa a quebra da sazonalidade. Enquanto o jovem depende das férias escolares para viajar, o público maduro possui flexibilidade. Segundo a Data8, 87% dos viajantes com 60 anos ou mais podem escolher a data da viagem, e 78% realizam ao menos dois deslocamentos anuais, com quase metade deles gastando mais de R$ 10 mil por ano.

Educação como experiência de consumo

Essa mudança de perfil forçou as agências de intercâmbio a abandonarem a fórmula padrão de "escola e hostel". O produto agora é a experiência. Programas como o Silver Foxes, do STB, focam em quem tem mais de 40 anos e combinam a sala de aula com roteiros gastronômicos, culturais e de lazer em países como França, Canadá e Austrália. São cursos curtos, de uma a quatro semanas, desenhados para quem não quer — ou não pode — se ausentar do trabalho ou da família por longos períodos, mas busca a revitalização intelectual.

O impacto financeiro é visível. A Pesquisa Selo Belta 2026, da Associação Brasileira de Agências de Intercâmbio e do British Council, indica que o fluxo de brasileiros que estudam e trabalham no exterior cresceu 9,4% em 2025, com previsão de subir 16,6% em 2026. O investimento médio por aluno subiu 14%, chegando a US$ 8.283. Para o público 40+, esse valor tende a ser ainda mais elevado, já que o aprendizado do idioma é frequentemente acompanhado por serviços de maior valor agregado.

O que se vê é a transformação da aposentadoria ou da maturidade profissional em um novo ciclo de investimento pessoal. Onde antes se via o fim de uma carreira, agora se vê a possibilidade de expandir horizontes, transformando a renda acumulada em capital cultural.