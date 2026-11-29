O relógio corre contra o Planalto: o ultimato do governo para domar as Big Techs e a IA antes do recesso

Nos corredores de Brasília, o relógio corre contra o Palácio do Planalto. Com o recesso parlamentar batendo à porta no dia 23 de dezembro, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva iniciou uma ofensiva de articulação política para tentar destravar três projetos que pretendem, em suma, colocar as cercas regulatórias do mundo digital brasileiro. O objetivo é claro: não deixar que o ano legislativo de 2026 termine sem que a União estabeleça as regras do jogo para as gigantes de tecnologia, o streaming e a inteligência artificial.

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A pressa do Executivo esbarra na complexidade de cada matéria e na resistência de setores privados que veem, nas propostas, um risco à liberdade econômica ou à agilidade da inovação. Enquanto o governo fala em "soberania nacional", as empresas falam em competitividade. Essa tensão reflete a distância clássica entre a vontade de controle do Estado e a fluidez do capital digital.

A conta das Big Techs

A primeira frente de batalha está na Câmara dos Deputados. O projeto que visa impor normas econômicas às grandes empresas de tecnologia tem previsão de votação para a próxima terça-feira (1º). O relator, deputado Aliel Machado (PV-PR), em sintonia com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), tem sido o principal interlocutor para tentar costurar a maioria necessária.

A dinâmica é a típica do parlamentarismo brasileiro: a proposta foi adiada recentemente por falta de consenso, forçando o relator a reformular seu parecer para acomodar as demandas de diversas bancadas. Se aprovado, o texto segue para o Senado, onde a fragilidade dos acordos costuma ser testada novamente.

O imbróglio do audiovisual

No Senado, o cenário é de tentativa de fechamento de ciclo. O senador Eduardo Gomes (PL-TO) tenta viabilizar a votação das regras para plataformas de vídeo sob demanda (streaming) até o dia 9 de dezembro. O texto é um exemplo da burocracia legislativa: aprovado em abril de 2024, o projeto teve que retornar à Casa após a Câmara dos Deputados ter fundido a proposta original do senador Nelsinho Trad (PSD-MS) com a do deputado Paulo Teixeira (PT-SP).

Caso os senadores decidam não alterar o mérito do texto vindo da Câmara, o projeto saltaria as etapas restantes e iria direto para a mesa de sanção do presidente. É o caminho mais curto para uma regulação que busca equilibrar a balança entre a produção nacional e os catálogos globais.

Soberania ou Controle?

Por fim, a Inteligência Artificial (IA) é a pauta que o governo pretende empurrar para a última semana antes do recesso. O projeto já passou pelo Senado no fim de 2024, mas agora aguarda a deliberação da Câmara, sob a relatoria do deputado Aguinaldo Ribeiro (PP-PB).

A urgência do Planalto ficou evidente na reunião recente entre Ribeiro e os ministros Esther Dweck (Gestão e Inovação) e José Guimarães (Relações Institucionais). A retórica oficial, ecoada pela Secretaria de Comunicação Social, é a de que a falta de regulação coloca a soberania nacional "na berlinda".

Ao contrário da gestão russa, que optou por um controle vertical e rigoroso sobre o fluxo de dados e a infraestrutura digital para garantir a segurança do Estado, o Brasil tenta navegar entre a regulação democrática e a pressão de mercados globais. O resultado dessa corrida contra o calendário dirá se o Estado brasileiro conseguirá, enfim, exercer autoridade sobre o código binário que hoje rege grande parte da vida pública e privada do país.