Dois anos a cruzar a EN6: a lição que o medo ensinou às crianças de Nharimue

Para as crianças da Escola Básica de Nharimue, na cidade da Beira, o caminho para a escola deixará de ser uma fonte de medo. Até há pouco tempo, para chegar às carteiras, muitos alunos eram obrigados a atravessar a Estrada Nacional Número 6, uma via de intenso trânsito rodoviário. Esta sexta-feira, com a entrega de duas novas salas de aula pelo Conselho Municipal da Beira, essa realidade mudou. Cerca de 900 crianças, parte de uma comunidade escolar que conta com mais de 2.500 alunos, passam a estudar num espaço mais seguro e próximo das suas residências.

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A chegada destas novas instalações não é apenas um ganho em termos de infra-estrutura, mas também um alívio para as famílias e para a direcção da escola, que por dois anos esperaram por esta solução. A construção das salas fazia parte do Programa de Desenvolvimento Local, um projecto implementado em colaboração com o Banco Mundial. O equipamento inclui carteiras, três computadores, três aparelhos de ar condicionado e materiais de apoio para a gestão da instituição, melhorando significativamente as condições de ensino e aprendizagem.

Um processo marcado pela burocracia

Embora o resultado seja positivo, o caminho até à entrega final da infra-estrutura revelou as tensões e desafios burocráticos que muitas vezes envolvem a construção escolar em Moçambique. O processo iniciou-se em meados de 2023. Naquela altura, o Município da Beira tinha já concluído a construção e apresentou as salas ao sector da Educação para recepcionamento. Contudo, a entrega foi recusada.

De acordo com as informações disponíveis, o motivo para a recusa foi a não conformidade da planta e das cores da construção com os padrões exigidos pelo Ministério da Educação. Diante desta exigência, o Município viu-se obrigado a realizar as correcções necessárias para adaptar a obra às normas oficiais. Só após estas adaptações é que a direcção da Escola Básica de Nharimue aceitou receber a infra-estrutura, encerrando assim um ciclo de espera que prolongou-se por dois anos.

Esta situação levanta questões sobre a rigidez dos critérios de aceitação de infra-estruturas educativas e o impacto que estes atrasos têm na vida quotidiana dos alunos. Para uma criança, dois anos a atravessar uma estrada principal para estudar representam milhares de momentos de perigo e desgaste físico e emocional. A resolução deste problema, ainda que tardia, demonstra a importância de flexibilizar os processos de validação quando a segurança e o bem-estar das crianças estão em jogo.

Hoje, a escola ganha não apenas metros quadrados, mas sobretudo tranquilidade. As famílias de Nharimue podem sonhar com o futuro dos seus filhos num ambiente mais protegido, onde a prioridade é a aprendizagem e não o risco de um atropelamento a caminho da sala de aula.