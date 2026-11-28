O argumento é direto e toca em uma ferida antiga na vida de muitos jovens brasileiros: o medo de largar os estudos por falta de dinheiro. Em 13 de outubro de 2026, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou um compromisso que vai além da política partidária, falando diretamente à realidade financeira das famílias. "Universalizar o Pé de Meia para todo ensino médio e criar o Pé-de-Meia universitário. Nenhum jovem vai deixar de estudar por dificuldades financeiras”, declarou o chefe do Executivo. Para Lula, garantir a permanência na escola não é apenas uma questão social, mas uma aposta no futuro econômico do país. "Garantir que vocês estudem é a certeza de que este país mudará de patamar, que não será apenas exportador de soja, de minério de ferro, mas também de conhecimento, inteligência”.
Essa visão conecta duas realidades que, muitas vezes, caminham separadas: o sofrimento cotidiano de quem precisa escolher entre comer e estudar, e a macroeconomia nacional. A proposta integra os planos de governo para o quarto mandato, com início previsto para 2027. O objetivo declarado é combater a evasão escolar e universitária motivada pela pobreza, um problema que afeta desproporcionalmente jovens das classes trabalhadoras, negros e moradores de periferias. Ao vincular o acesso à educação à estratégia de desenvolvimento, o governo busca transformar a formação acadêmica em um motor de mudança estrutural, reduzindo a dependência de commodities e incentivando a economia do conhecimento.
A novidade central é a criação do Pé-de-Meia Universitário. Diferente do programa existente para o ensino médio, que busca manter os adolescentes nas escolas, esta nova modalidade visa segurar os jovens na universidade. A proposta prevê a concessão de bolsas mensais de R$ 700, pagas durante dez meses do ano, para estudantes de instituições públicas de ensino superior e beneficiários do ProUni (Programa Universidade para Todos).
Porém, o mecanismo vai além do repasse mensal. O projeto estabelece a abertura de uma conta-poupança individual para cada beneficiário. A cada ano letivo concluído com êxito, o estudante recebe um depósito adicional de R$ 2,5 mil. É uma tentativa de criar um hábito de poupança forçado por benefício social, oferecendo segurança material em um momento crítico: a conclusão do curso. Ao final de uma graduação de quatro anos, por exemplo, o jovem acumularia R$ 10 mil na poupança, além das bolsas mensais recebidas ao longo de todo o período. Essa reserva serve como uma rede de segurança inicial para o ingresso no mercado de trabalho, um cenário notoriamente competitivo e muitas vezes ingrato para recém-formados, ou para bancar a continuidade dos estudos em pós-graduações, exigência cada vez maior em áreas de pesquisa e tecnologia.
Para entender a importância dessa medida, é preciso olhar para a matemática da sobrevivência no Brasil. A evasão universitária rara é causada pela falta de interesse ou aptidão intelectual; na maioria das vezes, ela é um cálculo frio da necessidade de imediata renda familiar. Manter um jovem na universidade custa caro: transporte, alimentação, livros, material e, em muitos casos, hospedagem. Sem um suporte financeiro direto, muitos estudantes são forçados a trabalhar em tempo integral, comprometendo o rendimento acadêmico e, muitas vezes, desistindo.
A estimativa inicial para o novo programa é de um investimento de R$ 4,6 bilhões, recursos provenientes do Fundo Social do Pré-Sal. A expectativa do governo é que a iniciativa alcance 1 milhão de jovens anualmente. Trata-se de uma alocação de recursos estratégica: usar as rendas dos royalties do petróleo para financiar capital humano, criando um ciclo virtuoso onde a riqueza natural do país financia a inteligência e a inovação nacionais.
Em paralelo à criação do benefício universitário, Lula reafirmou a intenção de universalizar o Pé-de-Meia no ensino médio. Atualmente, o programa, que oferece incentivos financeiros pela frequência e aprovação, não alcança todos os estudantes da etapa. A universalização busca estender esse "colchão” financeiro a todos os alunos, reduzindo o impacto das dificuldades econômicas sobre a trajetória de quem ainda está na fase de formação básica. A lógica é clara: se o custo de manter o jovem na escola é alto para as famílias de baixa renda, o Estado precisa assumir essa responsabilidade, evitando que a escola se torne um privilégio de quem pode pagar pelos custos indiretos da educação.
As duas iniciativas — a universalização no ensino médio e a criação da modalidade universitária — integram uma estratégia coesa que busca vincular a redução das desigualdades educacionais ao desenvolvimento científico e tecnológico. Na avaliação do presidente, o investimento na formação das novas gerações é um dos caminhos mais efetivos para diversificar a economia brasileira. Não se trata apenas de caridade, mas de reconhecimento de que um país que não educa e não retém seus talentos está condenando seu futuro a ser um mero exportador de matérias-primas, dependendo da boa vontade global para sua prosperidade.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
Airbus analisa dentro de doze meses a viabilidade de versões alongadas dos modelos A350 e A220 para otimizar rotas de longo alcance e regionais na próxima década.