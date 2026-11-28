Projeto Plantar Água recupera 475 milhões de litros de água anuais nos aquíferos do sotavento

Há um território no sul de Portugal onde a água não é apenas um recurso, mas uma fronteira geográfica e existencial. No Algarve, a distância entre a serra, o barrocal e o litoral define não apenas a paisagem, mas a forma como a sociedade se organiza em redor do ciclo hídrico. Foi neste cenário de tensão entre a aridez mediterrânica e a vitalidade das comunidades que o projeto "Plantar Água”, promovido pela WWF Portugal, apresentou esta quinta-feira, em Tavira, os seus resultados finais. Sete anos depois do arranque, em 2019, o balanço é concreto: 200 hectares de floresta restaurados e 475 milhões de litros de água recuperados anualmente para os sistemas subterrâneos da região.

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Esta não foi uma operação isolada de plantação. A intervenção articulou três zonas ecológicas distintas, exigindo uma leitura fina da geografia local. Na serra, o foco foi aumentar a retenção de água nos solos elevados; no barrocal, promover a infiltração e recarregar os aquíferos; no litoral, onde a pressão agrícola é maior, impôs-se a eficiência no uso da água. Esta diferenciação espelhada reflete a complexidade de um ecossistema que resiste à uniformização, onde cada metro quadrado de solo tem uma função hidrológica específica.

A floresta como infraestrutura

Um dos marcos mais significativos desta operação ocorreu na Serra do Caldeirão, junto à Ribeira da Foupana, no concelho de Tavira. Aqui, a regeneração de 200 hectares de floresta e matos com a plantação de cerca de 100.000 árvores e arbustos autóctones transcendeu a mera estética paisagística. A nova vegetação atua como uma esponja biológica, retendo água nos solos, combatendo a erosão e criando um microclima que aumenta a resiliência da área a incêndios florestais — uma preocupação crescente num território onde a densidade de combustível vegetal e a secura do verão criam uma sinergia perigosa.

Além da função protetora, esta recuperação da cobertura vegetal trouxe novas dinâmicas económicas e sociais. A valorização da floresta para o recreio, lazer e atividades sustentáveis demonstra que a natureza, quando gerida com inteligência, não é um obstáculo ao desenvolvimento, mas um pilar dele. É aqui que a teoria de Jane Jacobs sobre a vida urbana e comunitária se aplica a espaços rurais: o envolvimento ativo das pessoas no espaço que habitam gera um senso de propriedade e cuidado que nenhuma diretriz administrativa consegue replicar.

O aquífero invisível

Por trás da imagem das árvores erguidas, existe uma engenharia hídrica invisível. A recuperação de 405 milhões de litros de água por ano contribuiu diretamente para o reforço dos aquíferos do sotavento algarvio, uma zona particularmente vulnerável à seca e à irregularidade das chuvas. Para compreender a magnitude, basta comparar: este volume corresponde a mais de 200 piscinas olímpicas cheias todos os dias, devolvidas ao subsolo para sustentar o ciclo hídrico regional.

Este sucesso operacional não teria sido possível sem a integração de práticas agrícolas mais sustentáveis, nomeadamente em culturas como o abacate, que tradicionalmente exigem grande volume de irrigação. A modificação destas práticas reduz a pressão sobre o recurso hídrico, permitindo que a água que deveria alimentar os rios e lençóis freáticos não seja capturada apenas pela produção comercial. É um lembrete das palavras de Vitorino Nemésio sobre a geografia como condicionante da vida: quem domina a relação com o território e seus recursos, domina as possibilidades do seu futuro.

Comunidades no centro da transição

Ângela Morgado, diretora executiva da WWF Portugal, sublinhou que os benefícios do projeto não se limitam ao ecossistema, estendendo-se às comunidades locais. Desde 2019, a iniciativa abrangeu mais de 20 proprietários rurais, oito mentorandos, quatro empreendedores e cerca de 120 estudantes. Este número reflete uma estratégia de capacitação local, onde o conhecimento técnico é transferido para quem vive e trabalha a terra, combatendo o abandono rural e promovendo a fixação de populações.

"É este trabalho integrado, assente na natureza e no envolvimento das comunidades locais, que permite construir respostas duradouras aos desafios das alterações climáticas e da escassez hídrica”, afirmou Morgado. Esta abordagem evita a armadilha apontada por Bent Flyvbjerg nos grandes projetos de infraestrutura: a desconexão entre a execução técnica e a realidade social. Ao envolver os atores locais desde o início, o "Plantar Água” transformou-se de um projeto de conservação numa ferramenta de coesão territorial.

Em Tavira, a sessão de encerramento do projeto deixou um recado claro para o futuro do Algarve: a gestão da água não é um problema técnico isolado, mas uma questão de governança do território. A restauração da floresta e a proteção dos aquíferos demonstram que é possível conciliar a vitalidade económica com a sustentabilidade ambiental, desde que se compreenda que a geografia impõe limites, mas também oferece soluções. No sotavento, a água voltou a mover-se, e com ela, a esperança de um futuro menos árido para as pessoas que habitam este pedaço de Portugal.