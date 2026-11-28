Há um território no sul de Portugal onde a água não é apenas um recurso, mas uma fronteira geográfica e existencial. No Algarve, a distância entre a serra, o barrocal e o litoral define não apenas a paisagem, mas a forma como a sociedade se organiza em redor do ciclo hídrico. Foi neste cenário de tensão entre a aridez mediterrânica e a vitalidade das comunidades que o projeto "Plantar Água”, promovido pela WWF Portugal, apresentou esta quinta-feira, em Tavira, os seus resultados finais. Sete anos depois do arranque, em 2019, o balanço é concreto: 200 hectares de floresta restaurados e 475 milhões de litros de água recuperados anualmente para os sistemas subterrâneos da região.
Esta não foi uma operação isolada de plantação. A intervenção articulou três zonas ecológicas distintas, exigindo uma leitura fina da geografia local. Na serra, o foco foi aumentar a retenção de água nos solos elevados; no barrocal, promover a infiltração e recarregar os aquíferos; no litoral, onde a pressão agrícola é maior, impôs-se a eficiência no uso da água. Esta diferenciação espelhada reflete a complexidade de um ecossistema que resiste à uniformização, onde cada metro quadrado de solo tem uma função hidrológica específica.
Um dos marcos mais significativos desta operação ocorreu na Serra do Caldeirão, junto à Ribeira da Foupana, no concelho de Tavira. Aqui, a regeneração de 200 hectares de floresta e matos com a plantação de cerca de 100.000 árvores e arbustos autóctones transcendeu a mera estética paisagística. A nova vegetação atua como uma esponja biológica, retendo água nos solos, combatendo a erosão e criando um microclima que aumenta a resiliência da área a incêndios florestais — uma preocupação crescente num território onde a densidade de combustível vegetal e a secura do verão criam uma sinergia perigosa.
Além da função protetora, esta recuperação da cobertura vegetal trouxe novas dinâmicas económicas e sociais. A valorização da floresta para o recreio, lazer e atividades sustentáveis demonstra que a natureza, quando gerida com inteligência, não é um obstáculo ao desenvolvimento, mas um pilar dele. É aqui que a teoria de Jane Jacobs sobre a vida urbana e comunitária se aplica a espaços rurais: o envolvimento ativo das pessoas no espaço que habitam gera um senso de propriedade e cuidado que nenhuma diretriz administrativa consegue replicar.
Por trás da imagem das árvores erguidas, existe uma engenharia hídrica invisível. A recuperação de 405 milhões de litros de água por ano contribuiu diretamente para o reforço dos aquíferos do sotavento algarvio, uma zona particularmente vulnerável à seca e à irregularidade das chuvas. Para compreender a magnitude, basta comparar: este volume corresponde a mais de 200 piscinas olímpicas cheias todos os dias, devolvidas ao subsolo para sustentar o ciclo hídrico regional.
Este sucesso operacional não teria sido possível sem a integração de práticas agrícolas mais sustentáveis, nomeadamente em culturas como o abacate, que tradicionalmente exigem grande volume de irrigação. A modificação destas práticas reduz a pressão sobre o recurso hídrico, permitindo que a água que deveria alimentar os rios e lençóis freáticos não seja capturada apenas pela produção comercial. É um lembrete das palavras de Vitorino Nemésio sobre a geografia como condicionante da vida: quem domina a relação com o território e seus recursos, domina as possibilidades do seu futuro.
Ângela Morgado, diretora executiva da WWF Portugal, sublinhou que os benefícios do projeto não se limitam ao ecossistema, estendendo-se às comunidades locais. Desde 2019, a iniciativa abrangeu mais de 20 proprietários rurais, oito mentorandos, quatro empreendedores e cerca de 120 estudantes. Este número reflete uma estratégia de capacitação local, onde o conhecimento técnico é transferido para quem vive e trabalha a terra, combatendo o abandono rural e promovendo a fixação de populações.
"É este trabalho integrado, assente na natureza e no envolvimento das comunidades locais, que permite construir respostas duradouras aos desafios das alterações climáticas e da escassez hídrica”, afirmou Morgado. Esta abordagem evita a armadilha apontada por Bent Flyvbjerg nos grandes projetos de infraestrutura: a desconexão entre a execução técnica e a realidade social. Ao envolver os atores locais desde o início, o "Plantar Água” transformou-se de um projeto de conservação numa ferramenta de coesão territorial.
Em Tavira, a sessão de encerramento do projeto deixou um recado claro para o futuro do Algarve: a gestão da água não é um problema técnico isolado, mas uma questão de governança do território. A restauração da floresta e a proteção dos aquíferos demonstram que é possível conciliar a vitalidade económica com a sustentabilidade ambiental, desde que se compreenda que a geografia impõe limites, mas também oferece soluções. No sotavento, a água voltou a mover-se, e com ela, a esperança de um futuro menos árido para as pessoas que habitam este pedaço de Portugal.
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