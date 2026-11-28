Lisboa e Braga testam uma nova lógica de sobrevivência ao calor extremo, onde o vizinho é a primeira linha de defesa.

Imagine uma Lisboa sob o sol de agosto, com a cidade a ferver e o asfalto a irradiar calor que dificulta a respiração dos mais velhos. É neste cenário que um novo programa, "Cidades + Preparadas”, se propõe a intervir. A Cruz Vermelha Portuguesa (CVP), em parceria com a Zurich Portugal, vai dedicar os próximos três anos a transformar a perceção e a resposta comunitária perante as ondas de calor extremo. A iniciativa, financiada pela fundação Z Zurich, chega a Lisboa e a Braga com um orçamento superior a um milhão de euros e a meta ambiciosa de contactar mais de 100 mil pessoas até 2029.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Страхование от катастроф. Разрушенный штормом прибрежный комплекс

Esta não é apenas mais uma campanha de sensibilização; é uma estratégia de resiliência urbana que distingue a prevenção da reação. Enquanto em Lisboa o foco é exclusivamente no calor extremo, em Braga o desafio duplo inclui também os incêndios florestais, um risco que a geografia do norte impõe com frequência. O programa visa "compreender melhor estes riscos e reforçar, de forma proativa, a resiliência”, particularmente entre as populações mais vulneráveis, que sofrem desproporcionalmente com o aumento da temperatura ambiente.

Da teoria à prática nas ruas

A abordagem segue a lógica de que a cidade não é um estático conjunto de edifícios, mas um organismo vivo que reage ao ambiente. Para isso, o projeto inclui formação em primeiros socorros adaptada ao calor extremo, exercícios de simulação de emergências e o mapeamento de vulnerabilidades locais. A ideia é criar planos de ação comunitários concretos, onde cada bairro identifique os seus pontos fracos — seja um prédio antigo sem isolamento, seja uma rua sem sombra ou um bairro com alta densidade de idosos isolados.

"As alterações climáticas colocam-nos perante desafios que exigem conhecimento, preparação, prevenção e ação”, sublinha Marco Serronha, vice-presidente da CVP. O voluntariado, segundo ele, tem um papel "insubstituível” enquanto agente de proximidade, traduzindo a informação técnica em comportamentos concretos que salvam vidas. Esta perspetiva alinha-se com a visão de que a segurança urbana depende menos de grandes infraestruturas e mais da capacidade das pessoas de ler o seu próprio território.

Uma rede de abrigo e alerta

Entre as novidades estruturais está a criação de uma rede de abrigos climáticos. Estes espaços não são apenas refúgios de emergência, mas pontos de encontro para sessões de sensibilização, atividades e recurso a serviços de saúde. Em paralelo, os protocolos de alerta precoce serão reforçados em articulação direta com os serviços municipais de Proteção Civil. O objetivo é garantir respostas "mais rápidas e coordenadas”, evitando a descoordenação que muitas vezes atrasa a assistência durante picos de calor.

Michael Szönyi, representante da iniciativa "Adapting to Climate Change” da fundação Z Zurich, destaca que a especificidade do programa reside no seu foco comunitário. "Trata das pessoas, não do impacto financeiro”, afirma. A adaptação climática, reconhece ele, é um processo longo e específico de cada lugar: "Cada comunidade é diferente, com os seus próprios riscos, dinâmicas e contexto”. Por isso, a estratégia inicial é de escuta ativa: perceber o que a comunidade precisa antes de impor soluções genéricas.

A integração nas políticas municipais

A colaboração das autarquias é crucial para o sucesso desta empreitada. Vasco Anjos, vereador do Ambiente, Energia e Ação Climática da Câmara de Lisboa, confirmou o alinhamento do município com os objetivos do projeto. A câmara está pronta para "partilhar dados e conhecimento sobre o território” e integrar as aprendizagens nas políticas locais. Esta sinergia entre a sociedade civil, representada pela CVP, e o poder local visa criar uma malha de proteção que complemente as políticas nacionais, tornando a cidade mais legível e segura para os seus habitantes.

Em última análise, "Cidades + Preparadas” busca preencher o vazio entre o dado meteorológico e a ação humana. Num contexto onde o calor extremo se torna cada vez mais frequente, a capacidade de antecipação, organização e solidariedade no bairro torna-se a infra-estrutura mais crítica para a sobrevivência quotidiana.