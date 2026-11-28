Um milhão de euros em árvores: Miranda do Corvo torna-se o laboratório que pode desbloquear a floresta portuguesa

No distrito de Coimbra, onde a paisagem é moldada pela geologia do xisto e pela memória de florestas centenárias, o município de Miranda do Corvo prepara-se para assumir um papel insólito na economia portuguesa: o de laboratório vivo da regeneração arbórea autóctone. O projeto, designado Biolab do Pinhal Interior, nasce de um protocolo assinado na Câmara Municipal local, com um financiamento de 500 mil euros da Fundação Aga Khan Portugal. Não se trata de uma simple viveiragem comercial, mas de uma infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento que visa resolver uma vulnerabilidade estrutural do país: a dependência externa na produção de espécies nativas adaptadas às condições específicas do interior centro.

Photo: Pravda.Ru by Дмитрий Белов is licensed under Все права защищены Осеннее дерево с каштанами

Da tempestade à oportunidade

A decisão de investir neste laboratório tem raízes recentes nas devastadoras tempestades do início do ano, que arrancaram árvores séculos de idade do solo alentejano e beirão. Karim Merali, diretor executivo da Fundação Aga Khan Portugal, descreveu a iniciativa como uma resposta dupla: apoiar a comunidade afetada pela catástrofe e, simultaneamente, transformar essa perda numa oportunidade de desenvolvimento de longo prazo. O horizonte temporal do projeto estende-se por duas décadas, com um plano operacional imediato de dez anos.

A lógica subjacente é clara: aprender com o conhecimento técnico (know-how) já existente na região para fomentar a produção local. José Miguel Ferreira, presidente da Câmara Municipal, enfatizou que o objetivo é criar valor acrescentado, utilizando a expertise local para produzir mais espécies autóctones em Portugal e, assim, reduzir o défice externo nesta área. É uma tentativa de devolver ao território a soberania sobre os seus recursos florestais, transformando a escassez em capacidade produtiva.

Espécies que definem a paisagem

O foco do Biolab não é genérico. Ana Sofia Vaz, vice-presidente do Município, detalhou que o laboratório trabalhará com espécies consideradas "mais prementes” e de produção mais rápida, como o medronheiro, o castanheiro, o carvalho e o sobreiro. Estas árvores não são apenas biomassa; são a base ecológica e económica de uma região que vive da sua relação com a terra e o tempo. A seleção destas espécies reflete uma compreensão prática de quais as árvores que conseguem enraizar-se melhor nestas condições de solo e clima, e que podem ser replicadas em massa para reflorestar as zonas degradadas.

O projeto está coordenado pela Agência para o Desenvolvimento do Território das Aldeias do Xisto (ADXTUR), em articulação com os viveiristas da região e com o Centro de Biotecnologia de Plantas da Beira Interior. Esta colaboração é crucial para garantir que a produção não é apenas quantitativa, mas também qualitativa, adaptada às necessidades ecológicas específicas do Pinhal Interior.

Capacidade e impacto económico

Luís Matias, coordenador do Programa de Revitalização do Pinhal Interior, forneceu as métricas iniciais do projeto. A capacidade de produção máxima estimada para o primeiro ano é da ordem de um milhão de euros em plantas. Além do impacto na paisagem, o Biolab tem um componente socioeconómico direto: estão previstos 10 postos de trabalho diretos numa fase inicial. Para uma região que luta contra o despovoamento e a falta de oportunidades, a criação de emprego qualificado em biotecnologia e gestão florestal representa uma mudança de paradigma no mercado de trabalho local.

Jorge Custódio, presidente da ADXTUR, sublinhou que a ambição do projeto vai além dos limites de Miranda do Corvo. A ideia é que o conhecimento e a capacidade produtiva desenvolvidos aqui possam ser alavancados para servir todo o território do Pinhal Interior. "Pode fazer a diferença”, afirmou, sugerindo que este laboratório pode tornar-se um polo de inovação florestal para toda a região centro, reduzindo a dependência de importações e fortalecendo a resiliência ambiental e económica do interior português.