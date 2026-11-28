Idosos dançando e fazendo judô: o 'laboratório' carioca que inspira a nova política de longevidade do SUS

Ao entrar nas dependências do Hospital Universitário Gaffrée e Guinle (HUGG), no Rio de Janeiro, o que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva encontrou não foi apenas uma estrutura hospitalar, mas uma cena de vitalidade organizada: idosos dançando, praticando judô e participando de oficinas de memória. Foi nesse cenário, durante visita nesta sexta-feira (27), que foi anunciado o início de estudos para a criação de um serviço de referência nacional em envelhecimento e longevidade saudável. A iniciativa, vinculada ao Sistema Único de Saúde (SUS), nasce da constatação de que a medicina brasileira está, historicamente, mais preparada para tratar doenças do que para cuidar da vida prolongada.

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O anúncio, feito sob a égide de um protocolo de intenções assinado entre o Ministério da Saúde, a Unirio, a estatal HU Brasil e a Secretaria Municipal de Saúde do Rio, é, em sua essência, um movimento estratégico. Trata-se de uma etapa inicial de viabilidade técnica com duração de seis meses. Não há, por ora, alocação de novos recursos orçamentários específicos nem metas contratuais imediatas. É o tipo de gesto que, na linguagem burocrática de Brasília, sinaliza prioridade, mas que, na prática, depende da capacidade institucional de transformar uma promessa em infraestrutura concreta nos próximos semestres.

A demografia pressiona o sistema

O contexto é inescapável. O Brasil está envelhecendo a uma velocidade que desafia as estruturas públicas. Pessoas com 60 anos ou mais já representam 16,6% da população nacional, um percentual que atinge 18% na Região Sudeste. No HUGG, a realidade é quantificada: em 2025, o hospital recebeu 12.534 novos pacientes idosos para consultas e exames. Esse fluxo não é uma estatística abstrata; é uma pressão direta sobre a rede de atenção secundária e terciária.

Alexandre Padilha, ministro da Saúde, destacou um dado crucial para a compreensão do desafio: 81% dos idosos brasileiros dependem exclusivamente do SUS. Para essa maioria, o sistema público não é uma opção entre várias, é a única rede de segurança. A distinção entre "proposta", "aprovação" e "execução" torna-se aqui vital. O anúncio de estudos é o primeiro degrau, mas o sucesso dependerá de como a integração com a rede municipal e a formação de profissionais serão efetivadas, evitando que o serviço de referência se torne apenas mais um departamento teórico dentro de uma universidade.

Renascer: a experiência que inspira a política

A visita presidencial não foi genérica. Lula conheceu de perto o Programa Renascer, criado em 1995 na Unirio. O programa é um caso de sucesso institucional que reúne, sob o mesmo teto, ensino, pesquisa e extensão. Lá, a medicina deixa de ser apenas a prescrição de remédios e passa a incluir a estimulação cognitiva, a fisioterapia, a nutrição e a convivência social. É uma abordagem que trata o idoso não como um conjunto de patologias, mas como um sujeito que busca autonomia e dignidade.

A presença de profissionais de diversas áreas — geriatria, psicologia, enfermagem, fisioterapia — no Centro Multidisciplinar de Pesquisa e Extensão sobre o Envelhecimento (CEMPE) ilustra a complexidade necessária para lidar com a longevidade. A fala do presidente, elogiando a necessidade de "fazer tudo" — dançar, nadar, fazer musculação -, reflete essa visão integral da saúde. A ironia, perceptível na distância entre o discurso oficial e a realidade de muitos municípios, reside no fato de que essa abordagem multidisciplinar ainda é uma exceção no SUS, concentrada em poucos centros de excelência como o HUGG.

Investimentos e a lógica da prevenção

Para contextualizar a viabilidade dessa nova frente de atendimento, é necessário olhar para os investimentos já realizados. O governo federal afirma ter destinado mais de R$ 1,4 bilhão, entre 2024 e 2026, para a reestruturação dos hospitais federais no Rio de Janeiro. Um exemplo concreto é o Hospital Universitário dos Servidores do Estado (HUSE-Unirio), onde a capacidade de leitos saltou de 269 para 424, com previsão de chegar a 474. Essa expansão da oferta hospitalar é o alicerce sobre o qual a nova política de longevidade pretende construir: um sistema capaz de absorver o choque demográfico.

Além do hospital, a estratégia inclui a atenção primária. O Programa de Atenção Domiciliar à Pessoa Idosa (Padi Brasil), lançado em 2025, mobiliza 3.727 equipes multiprofissionais nas 27 unidades da Federação. No Rio, 38 equipes já atuam. Essa rede, somada às 2,4 mil unidades da Academia da Saúde, compõe o mosaico de prevenção que o novo serviço de referência pretende articular.

A experiência de Léa de Souza Costa, 71 anos, que encontrou no Renascer a cura para dores no joelho através do exercício físico, e a observação do ministro Padilha de que a atividade física regular reduz a necessidade de medicação, reforçam a tese central: investir em longevidade saudável é, financeiramente e socialmente, mais eficiente do que tratar a dependência e a fragilidade extrema no idoso. O desafio agora é tirar essa lógica do laboratório universitário e da exceção carioca para transformá-la em regra nacional, superando a inércia institucional que tantas vezes trava a inovação pública no Brasil.