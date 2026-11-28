O segredo da farinha que substitui o trigo: três plantas da Amazônia que a ciência agora decodificou

Na Amazônia, onde a biodiversidade é tão vasta quanto complexa, a cozinha tradicional sempre foi um laboratório vivo. Ali, receitas não são apenas instruções para matar a fome, mas registros de memória, história e adaptação. É nesse cenário que um grupo de pesquisadores e agricultores familiares do Pará deu um passo significativo para a nutrição brasileira: o lançamento de novas versões da farinha ABC, um produto naturalmente livre de glúten que agora incorpora três espécies vegetais menos exploradas comercialmente — a pupunha, o tucumã e o cará-roxo.

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Essa inovação, batizada de ABC+ Pupunha e Tucumã e ABC+ Cará-Roxo, não representa apenas uma variação de sabor ou textura. Ela é o resultado de um encontro rigoroso entre o saber ancestral das comunidades quilombolas e o método científico da Embrapa Amazônia Oriental (EMBRAPA). O objetivo é claro: transformar a sociobiodiversidade amazônica em oportunidades concretas de saúde, economia e soberania alimentar para as famílias que cultivam essas plantas no nordeste paraense.

Além do amido: a química da diversidade

Para compreender a magnitude dessa mudança, é preciso olhar para o que está dentro do saco. A farinha ABC original já era uma combinação equilibrada de amido de araruta (Maranta arundinacea), farinha de banana (Musa sp.) e cará-branco (Dioscorea alata). A novidade reside na adição estratégica de três novos ingredientes, cada um com um perfil nutricional distinto que enriquece o produto final.

A equipe do Laboratório de Agroindústria da Embrapa, liderada pela pesquisadora Laura Abreu, conduziu análises detalhadas que foram além do básico. Não bastava saber que as plantas existiam; era preciso entender como elas se comportam no processamento. As avaliações físicas, físico-químicas e microbiológicas revelaram que as farinhas de pupunha e tucumã, por exemplo, se destacam por seus teores expressivos de lipídios (gorduras) e fibras. Mais do que macronutrientes, os estudos identificaram compostos bioativos com propriedades antioxidantes. Na ciência da nutrição, isso é um sinal promissor: substâncias que podem ajudar o corpo a combater o estresse oxidativo, um dos fatores associados ao envelhecimento celular e a diversas doenças crônicas.

É importante notar a precisão científica aqui: esses compostos apresentam potencial antioxidante in vitro ou em análises laboratoriais, o que sugere benefícios à saúde, mas não substitui a necessidade de estudos clínicos a longo prazo em humanos. Ainda assim, a presença de fibras e compostos bioativos em um produto de consumo básico é um avanço substancial em relação às farinhas tradicionais de baixa complexidade nutricional.

A ciência ao serviço do saber local

O que torna este projeto único não é apenas a fórmula, mas a forma como ela foi construída. O projeto Rede Quirera, que abriga essa inovação, nasceu de uma parceria profunda entre a Embrapa e a Rede Bragantina de Economia Solidária Artes & Sabores, com o envolvimento de cooperativas como a Coomar e a associação Atavida.

Nas comunidades quilombolas, como a do Pimenteira, em Santa Luzia do Pará, a agricultura não é vista apenas como produção de mercadorias, mas como um ciclo de cuidado e transmissão. Domingas Alves do Nascimento, uma das pioneiras no preparo da farinha de banana na região, expressa com simplicidade a essência dessa filosofia: "Tem que guardar e sempre cultivar, não pode vender tudo, também tem que passar pra quem não tem”.

A ciência entrou nesse ciclo para fortalecer, não para substituir. A Embrapa trouxe o rigor necessário para garantir a segurança alimentar, a padronização da qualidade e a extensão da prateleira (shelf-life) dos produtos, sem apagar a identidade cultural que permeia a produção. O resultado é um produto versátil, capaz de substituir o trigo em pães, bolos, biscoitos, massas e tapiocas, oferecendo às famílias uma alternativa saudável e rica em nutrientes para o dia a dia.

Impacto social e econômico

A ampliação do leque de produtos da farinha ABC tem repercussões que vão muito além da mesa. Ao incorporar pupunha, tucumã e cará-roxo, a iniciativa cria novos mercados para espécies que antes tinham dificuldade de escoamento. Isso gera renda direta para os agricultores familiares de mais de 10 municípios do nordeste paraense, muitos dos quais mulheres que encontram na produção de farinhas uma fonte de autonomia econômica.

Além do aspecto econômico, a iniciativa dialoga diretamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da ONU, contribuindo para o fim da fome (ODS 2), a igualdade de gênero (ODS 5) e o combate à mudança climática (ODS 13), ao promover modelos de produção agroecológica e de baixo carbono.

Numa região que sofre historicamente com a insegurança alimentar e a dependência de ultraprocessados importados, a criação de um produto local, nutritivo, versátil e com identidade forte representa uma vitória dupla: nutrir o corpo e fortalecer a comunidade. A farinha ABC+ é, em essência, uma ponte entre o passado ancestral da Amazônia e as necessidades nutricionais do século XXI, lembrando-nos que a inovação mais poderosa muitas vezes já existe na terra, esperando apenas ser respeitada, estudada e compartilhada.