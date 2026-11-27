Nos Açores, a distância entre ilhas tem preço fixo: jovens pagam 15 euros no Natal

Nas ilhas dos Açores, a distância entre territórios não se mede apenas em quilómetros, mas também no poder de compra dos seus habitantes. Para um estudante que vive numa das nove ilhas e precisa de regressar à sua terra natal, o custo do transporte aéreo é frequentemente um obstáculo real. O Governo Regional dos Açores, em coligação PSD/CDS-PP/PPM, anunciou esta sexta-feira uma medida que visa reduzir essa barreira: a partir de dezembro, os detentores do Cartão Interjovem poderão comprar passagens interilhas a 21 euros no voo de ida e volta, ou a 15 euros apenas no sentido único.

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Esta promoção, enquadrada na campanha especial de Natal, está válida de 1 a 31 de dezembro de 2026 e abrange as rotas operadas pela Sata Air Açores. Não se trata de um desconto pontual, mas de uma definição de preço fixo estabelecida por despacho da Secretaria Regional da Juventude, Habitação e Emprego, assinado por Maria João Carreiro. A medida aplica-se a jovens naturais e residentes nos Açores, bem como a açor-descendentes inscritos na plataforma "Açorianos no Mundo”.

A arquitetura de um privilégio estatal

Para compreender o peso desta decisão, é necessário olhar para o mecanismo institucional que a sustenta. A mobilidade interilhas não é um serviço de mercado livre regulado apenas pela oferta e procura; nos Açores, é uma política pública de coesão territorial. O Programa do XIV Governo dos Açores enquadra o incentivo à mobilidade regional não como uma simples conveniência logística, mas como uma ferramenta estratégica de identidade. As Orientações de Médio Prazo para 2024-2028 definem a mobilidade juvenil como um veículo de capacitação e formação.

O estado, neste caso, atua como comprador qualificado e regulador de tarifas. O contrato-programa celebrado a 6 de fevereiro entre a Região Autónoma, a Atlânticoline S. A. (sociedade geridora das infraestruturas aeroportuárias) e a Sata Air Açores estabelece as regras do jogo para 2026. A cláusula 7.º deste contrato, aprovada pela Resolução do Conselho do Governo n.º 17/2026, de 5 de fevereiro, confere explicitamente ao Governo Regional a faculdade de criar campanhas comerciais com condições mais vantajosas. É esta margem de manobra legal que permite ao executivo intervir no preço final que chega ao bolso do cidadão.

Dezembro: a época em que a geografia se torna política

A justificação oficial para o timing da medida é demográfica e cultural. O despacho refere que dezembro é o mês em que se verifica um aumento das viagens dos estudantes de regresso à sua ilha de origem e em que proliferam iniciativas natalícias em todo o arquipélago. A leitura por trás destes factos é clara: o Estado reconhece que, sem intervenção, a sazonalidade e a concentração de procura podem excluir parte da população jovem do acesso ao território.

Aqui reside a tensão entre a lógica do mercado e a função social do transporte. Ao fixar o preço em 15 a 21 euros, o governo está a assumir que o mercado livre, nestas datas específicas, não garante o acesso equitativo. É uma decisão que redistribui recursos públicos para suportar um serviço essencial à vida social e familiar da juventude insular.

O limite da política pública

Embora a medida seja bem-vinda pela sua clareza e alcance, ela também expõe as limitações estruturais da dependência açoriana do transporte aéreo. A solução adotada é um subsídio cruzado, uma tarifa diferenciada que protege o jovem, mas que pressupõe a sustentabilidade financeira da operação global da Sata Air Açores e da infraestrutura da Atlânticoline. Não há intenção oculta nem conspiração; há apenas uma gestão de recursos escassos onde a mobilidade é tratada como um direito de cidadania, e não apenas como uma mercadoria.

Para o leitor, a mensagem é dupla: por um lado, há um alívio imediato para o orçamento familiar de dezembro de 2026; por outro, há a confirmação de que, num arquipélago, a capacidade de ir e vir é um dos pilares fundamentais da igualdade social, mantido à custa da articulação fina entre política, contrato e financiamento público.