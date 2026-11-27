Quando o céu é o tecto da sala de aula: 33.661 novas salas para acabar com o ensino ao relento

Em Maputo, a quarta-feira marcou um momento de balanço e definição de rumo para o futuro das escolas moçambicanas. O Ministério da Educação e Cultura (MEC), sob a liderança do Ministro Edson Macuácua, apresentou o Plano de Resposta 2026-2029, uma estratégia ambiciosa que visa erradicar a prática do ensino ao relento e substituir as estruturas precárias que ainda caracterizam muitas instituições de ensino. A apresentação ocorreu no âmbito do Encontro com os Amigos da Educação, um espaço de diálogo que, segundo as autoridades, serve para alinhar o esforço estatal com a mobilização de parceiros e financiamento externo.

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A promessa de um tecto digno

O discurso do governo sustenta-se numa premissa fundamental, ecoada pela visão do Presidente da República, Daniel Francisco Chapo: a educação não é uma despesa orçamental, mas um investimento. A lógica é direta e humana. O Estado compromete-se a garantir que cada criança aprende sentada numa cadeira com carteira, protegida pelo tecto de uma sala de aula adequada. Esta visão procura afastar a imagem do aluno como sujeito passivo das circunstâncias, colocando-o como centro de uma política pública focada na dignidade e na qualidade.

Para dar escala a este compromisso, o MEC apresentou um diagnóstico detalhado que revela a magnitude do desafio. A necessidade identificada é a construção de 33.661 novas salas de aula. Deste total, 28.018 destinam-se ao Ensino Primário e 5.643 ao Ensino Secundário. A meta é acolher cerca de 4,9 milhões de alunos, muitos dos quais, hoje, dependem de estruturas improvisadas ou de espaços abertos, vulneráveis às variações climáticas e à insegurança.

"Cada sala de aula bem construída, cada carteira adquirida, cada escola dotada de água potável e saneamento representa um investimento directo no futuro da Nação”, declarou o Ministro Edson Macuácua. Estas palavras resumem a abordagem prática do plano: transformar indicadores estatísticos em realidade material. Não se trata apenas de contar alunos, mas de verificar se cada um tem condições básicas para aprender: sombra, conforto, higiene e segurança.

Os números por detrás da transformação

A realidade atual, no entanto, exige uma intervenção imediata e robusta. Dados do sector indicam que, actualmente, 9.290 turmas do Ensino Primário funcionam ao relento. Esta é uma das feridas mais visíveis do sistema educativo e uma das principais fontes de insatisfação das famílias e das comunidades. Além das estruturas físicas, o desafio humano é significativo. O sector necessita de contratar 54.282 professores, um número que evidencia a necessidade de fortalecer o corpo docente para garantir uma educação de qualidade.

O plano abrange, igualmente, a modernização do sector secundário, que requer o apetrechamento de laboratórios em 2.300 escolas. Esta infraestrutura é vital para a formação técnica e científica, pilares do desenvolvimento económico e social do país. Além disso, a reabilitação de 24 Institutos de Formação de Professores, com um custo estimado em 3,6 mil milhões de meticais, visa garantir que os futuros educadores recebam uma formação sólida e atualizada. A requalificação de 26 Institutos Técnico-Profissionais e o investimento de 2,47 mil milhões de meticais em infra-estruturas do Ensino Superior completam o mosaico de intervenções, que inclui ainda a modernização de três museus nacionais, num investimento de 350 milhões de meticais.

Mobilização para um país resiliente

O lema do encontro, "Todos Juntos pelas Nossas Escolas: Construir Salas de Aula, Edificar a Pátria Amada”, reflete a natureza colaborativa da iniciativa. O governo reconhece que a mobilização de recursos é essencial para concretizar esta visão. As escolas em construção devem ser não apenas dignas e inclusivas, mas também resilientes às mudanças climáticas, um fator cada vez mais determinante na África Austral.

Através deste plano, Moçambique procura alinhar a sua política educativa com as necessidades reais das suas comunidades. A eliminação das aulas ao relento e a construção de infra-estruturas adequadas representam mais do que uma melhoria logística; são um passo fundamental para garantir que a educação cumpra o seu papel de elevação social e de promoção da igualdade de oportunidades.