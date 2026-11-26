Vida mais longa do que se imaginava: Brasil registra novo patamar de longevidade segundo IBGE

Para quem nasce no Brasil hoje, o futuro tem um nome concreto: 76,9 anos. É o que revelam os dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (27). O número representa um avanço em relação a 2024, quando a expectativa era de 76,6 anos. Parece pouco em uma calculadora, mas, para milhões de famílias brasileiras, cada fração de ano a mais traduz mudanças reais na rotina, nos cuidados com a saúde e nos planos de longo prazo.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Зрелость и принятие

Os dados completos do IBGE, antecipados pelo Diário Oficial da União, mostram que a longevidade não é uma experiência única para todos. A expectativa de vida varia significativamente conforme a idade da pessoa. Um jovem de 18 anos, por exemplo, ainda tem à frente, em média, 60,3 anos de vida — ou seja, até os 78,3 anos. Já uma pessoa com 65 anos espera viver mais 18,9 anos, alcançando, em média, os 83,9 anos.

Essa diferença não é apenas estatística. Ela reflete a realidade de quem já envelheceu em meio a transformações sociais, econômicas e sanitárias que marcaram décadas de história brasileira. Enquanto a juventude pode contar com um horizonte mais extenso de possibilidades, a terceira idade lida com a concretude dos anos restantes, muitos deles passando pelo sistema público de saúde, por aposentadorias e por redes de apoio que, muitas vezes, são frágeis.

O avanço da expectativa de vida é uma conquista, mas também um desafio. À medida que a população envelhece, cresce a demanda por serviços de atenção à saúde, cuidadores e políticas de proteção social que sustentem a dignidade das pessoas em todas as fases da vida. É um lembrete de que, por trás de cada decimal nos dados do IBGE, há histórias de quem luta para viver bem, com acesso e respeito.