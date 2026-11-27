O paradoxo da terra úmida: por que os rios da América do Sul estão drenando sua água

Existem momentos em que a Terra parece respirar com dificuldade. Foi o que aconteceu entre 2023 e 2024: nos anos em que o termômetro do planeta atingiu marcas históricas, a superfície terrestre apresentou a menor disponibilidade de água doce registrada desde 1991. Não se trata apenas de estatísticas distantes ou de modelos climáticos abstratos; é a redução tangível do volume de água que corre nos rios, se acumula nos lagos e sustenta a vida de bilhões de pessoas. Uma análise detalhada de 150 grandes bacias hidrográficas globais revelou que a vazão dos rios caiu 5,7% e o armazenamento em lagos e reservatórios diminuiu 9,5% em comparação com a média observada entre 1991 e 2020.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Карта глобального высыхания

O elo entre o calor e a sede

A descoberta, publicada na prestigiada revista Science em 26 de novembro, desmistifica a ideia de que regiões historicamente úmidas estão imunes aos impactos do aquecimento global. O estudo, liderado por cientistas da Academia Chinesa de Ciências e com a participação fundamental do pesquisador brasileiro Pedro Chaffe, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), identificou dois principais catalisadores dessa escassez: a ocorrência do El Niño e o aquecimento excepcional do Atlântico Norte tropical. Esses fenômenos alteraram a circulação atmosférica global, funcionando como uma espécie de "dreno" que diminuiu o transporte de umidade em direção à América do Sul.

Os dados mostram uma vulnerabilidade crítica na hidrologia do continente. Dos 70,4% da água perdida pelos rios em todo o mundo durante o período, a maior parte concentrou-se na América do Sul. No próprio continente, a queda foi dramática: a vazão dos rios sofreu uma retração de 17,8%, enquanto o armazenamento de água visível na superfície terrestre despencou 16,5%. É uma inversão perturbadora da realidade para quem sempre associou o Brasil e seus vizinhos sul-americanos à abundância hídrica.

Uma mudança de paradigma na gestão da água

Os pesquisadores analisaram informações de mais de 1,2 milhão de lagos e reservatórios entre 1991 e 2025 para chegar a essa conclusão. A distinção entre um evento isolado e uma tendência estrutural é crucial. Ao apontar que o aquecimento extremo pode induzir perdas abruptas de água mesmo em zonas úmidas, o estudo alerta para uma nova realidade climática. Não estamos mais diante de secas ocasionais, mas de um sistema hidrológico global sob estresse contínuo.

Para a sociedade, as implicações são práticas e urgentes. Os autores do estudo são enfáticos: se esse ritmo de redução se mantiver, será necessário repensar profundamente a agricultura, o abastecimento público e a geração de energia. A adaptação deixa de ser uma opção de planejamento futuro e torna-se uma necessidade imediata de sobrevivência. A ciência, com sua precisão fria, nos lembra que a água, embora renovável, não é infinita em sua disponibilidade superficial, e a forma como a lidamos define nossa capacidade de continuar habitando este planeta. Enquanto a busca por soluções tecnológicas e políticas avança, o silêncio dos rios mais secos já ecoa como um aviso definitivo.