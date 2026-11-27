HEC integra frota de 60 tanques para converter resíduos portuários em biocombustível

A Hellenic Environmental Center (HEC) consolidou uma rede unificada de gestão de resíduos portuários na Europa ao adquirir o controle acionário da Nature Group, da Holanda. A antiga proprietária, Burando Atlantic Group, permanece como acionista minoritária e parceira estratégica. O objetivo da fusão é integrar as infraestruturas dos dois operadores, criando uma cadeia logística contínuo para a coleta, transporte e processamento de resíduos marítimos em seis países europeus.

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O ativo central dessa operação é uma frota combinada de 60 tanques especializados, dimensionada para a movimentação de efluentes e sólidos perigosos. A rede abrange nós portuários estratégicos, incluindo o Pireu, Malta, Gibraltar, Hamburgo, Amsterdã, Roterdã e Antuérpia. Essa estrutura permite o atendimento em escala de rotas comerciais críticas, transformando a capacidade de coleta de um serviço pontual em uma infraestrutura regional interligada.

Capacidade operacional e fluxo de processamento

A operação segue as normas da convenção MARPOL, que rege a prevenção da poluição por navios. O fluxo logístico começa com a sucção de resíduos líquidos e sólidos dos sistemas dos navios, seguida pelo transporte em tanques e cisternas rodoviárias até as unidades de processamento. A Nature Group, agora integrada à HEC, adiciona à rede um parque específico de 27 tanques e instalações de tratamento localizadas em portos da Bélgica e dos Países Baixos, completando o ciclo desde a extração a bordo até a disposição final.

A estrutura técnica não se limita à disposição segura. A HEC expande sua capacidade industrial para a conversão de resíduos em biocombustível. Isso altera a natureza do serviço: em vez de um custo de descarte, o resíduo vira insumo para produção de energia. Os produtos da transformação são destinados a setores industriais e marítimos, ajustando a oferta de combustível verde à demanda logística.

Para Dimitris Melissaridis, fundador e presidente da HEC, a integração posiciona a empresa para além do papel de prestador de serviços ambientais. A estratégia visa uma ecossistema industrial onde a gestão de resíduos e a geração de combustível operam em conjunto, elevando a eficiência do sistema portuário e a sustentabilidade das cadeias de abastecimento marítimas.