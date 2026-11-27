Fé e poder em choque no Brasil: estudo mapeia consequências irreversíveis para a democracia

Um relatório de 2022 da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID), tornado público recentemente sob a gestão de Donald Trump, identifica a polarização entre cristãos evangélicos e o restante da sociedade brasileira como um fator de risco para a estabilidade democrática do país.

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O documento, intitulado "WO 2 Democratic Openings FY 23 Country List”, foi elaborado pelo professor de relações internacionais David Jacobstein, da Universidade Johns Hopkins, e encomendado à consultoria DevTech Systems através do programa SEGA. O objetivo do estudo era mapear as possibilidades de "avanço democrático” em países do terceiro mundo, analisando fatores estruturais que podem impulsionar ou obstruir a consolidação democrática.

No trecho dedicado ao Brasil, a análise foca na "saliência de divisões étnicas, religiosas ou de outras identidades". Embora o autor tenha atribuído peso "0” (neutro) a esse aspecto de forma geral, ele destaca que a clivagem religiosa é um ponto crítico. Segundo o texto, a polarização profunda envolvendo evangélicos — grupo que teria apoiado fortemente o ex-presidente Jair Bolsonaro — gera uma "ameaça maior à democracia".

Em contrapartida, o relatório observa que as divisões raciais no Brasil, embora existam e apresentem grupos cada vez mais organizados (como afro-brasileiros e indígenas), possuem identidades "relativamente fluidas". Para Jacobstein, essa característica impede que a questão racial seja politizada ao ponto de se tornar um fator de instabilidade semelhante ao religioso.

O documento também traz um registro sobre a sucessão presidencial em 2022, afirmando que Jair Bolsonaro consentiu com a transição de poder em 1º de novembro daquele ano, permitindo que a burocracia governamental iniciasse a preparação para a gestão de Luiz Inácio Lula da Silva.

A USAID, órgão criado em 1961 durante a Guerra Fria para promover a cooperação internacional, foi dissolvida por Trump em julho do ano passado.