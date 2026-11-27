Penas de abuso sexual a menores sobem para 15 anos em Angola

O Conselho de Ministros aprovou uma proposta de lei que altera o Código Penal angolano para agravar as molduras penais de crimes contra menores, com especial incidência em abusos sexuais. O documento segue agora para a Assembleia Nacional, onde deverá ser debatido e votado para se tornar norma em vigor.

Photo: commons.wikimedia.org by Klaus with K, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Наручники

A alteração proposta incide sobre cerca de 35 artigos do Código Penal. A mudança central foca-se no aumento das penas mínimas, visando eliminar a possibilidade de conversão de penas de prisão em multas, assegurando a privação de liberdade para os condenados.

Alterações nas Molduras Penais e Tipificação

A proposta prevê o endurecimento das sanções para crimes como homicídio negligente, incitação ao suicídio, sequestro, rapto, escravidão e tráfico de pessoas. No âmbito da proteção à criança, as alterações incidem sobre maus-tratos, pornografia infantil, exploração sexual e tráfico de menores.

Dois exemplos concretos ilustram a dimensão do agravamento proposto:

No crime de abandono de pessoa que resulte na morte da criança, a pena prevista passaria dos atuais 10 a 15 anos para 12 a 20 anos.

No recurso à prostituição de menores com penetração, a moldura penal subiria de um a cinco anos para sete a 15 anos.

Além do agravamento das penas, a proposta altera a natureza processual destes crimes. Atualmente, a atuação da Polícia Nacional e do Ministério Público depende, em muitos casos, de denúncia. A nova proposta visa transformar estes delitos em crimes públicos, permitindo a ação do Estado independentemente de queixa da vítima.

Contexto e Outras Medidas

A iniciativa legislativa surge após diagnósticos multissetoriais e dados da Polícia Nacional que indicaram um aumento de crimes sexuais entre abril e setembro, com quase 1.200 ocorrências, maioritariamente contra menores entre os 2 e 17 anos.

A proposta de lei não se limita aos crimes contra menores, prevendo também alterações pontuais no regime de fabrico, porte e utilização de armas de fogo e munições, bem como a introdução de mecanismos de maior proteção contra crimes ambientais.