Crianças retiradas de uniões forçadas em Moçambique: o abismo invisível que as autoridades tentam frear

Governo resgatou 1.218 crianças de uniões prematuras até ao terceiro trimestre de 2026

Até ao terceiro trimestre de 2026, as autoridades moçambicanas resgataram 1.218 crianças de uniões prematuras, promovendo a sua posterior reunificação familiar. O balanço foi apresentado pelo Secretário de Estado do Género e Acção Social, Abdul Razak, que alertou para a necessidade de intensificar o combate a esta prática e a outras violações dos direitos infantis.

Photo: commons.wikimedia.org by Stig Nygaard, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Мозамбик

O anúncio ocorreu durante a abertura de uma mesa-redonda organizada pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) e pela Save the Children. O encontro visou acelerar a implementação das recomendações da 4.ª Conferência Regional sobre os Direitos da Criança, ocorrida em Maputo entre 11 e 14 de novembro de 2025.

Desafios e subnotificação de casos

Abdul Razak salientou que os números registados não refletem a totalidade da realidade, dado que muitas situações não são reportadas às autoridades, por vezes devido à conivência de familiares e membros da comunidade. O governante classificou o combate às uniões prematuras como uma "guerra colectiva".

Além das uniões prematuras, foram identificados outros desafios críticos que exigem resposta coordenada:

Exploração sexual e violência;

Trabalho infantil e negligência;

Exclusão social;

Riscos associados ao ambiente digital.

O Secretário de Estado enfatizou que o Estado deve oferecer acolhimento, justiça e soluções imediatas, sem impor barreiras burocráticas às crianças que procuram socorro.

Medidas institucionais e recomendações

O presidente da CNDH, Albachir Macassar, defendeu a transformação das recomendações da conferência em ações concretas, com prazos e recursos definidos. Macassar admitiu que a CNDH ainda não possui uma unidade específica para os direitos da criança, mas que a sua criação está em preparação no âmbito da revisão da lei.

As prioridades apontadas incluem a designação de pontos focais nas instituições, a melhoria da produção de dados sobre crianças vulneráveis e a alocação de recursos financeiros.

A comissária da CNDH, Rosália Lumbela, detalhou que as recomendações estão divididas em seis eixos principais:

Reforço institucional; Recolha de dados; Participação das crianças; Educação inclusiva; Protecção infantil; Cooperação regional.

Articulação local e vulnerabilidade

Nércio Duvane, vereador da Juventude no Município de Maputo, sublinhou a importância de aprimorar a articulação entre os serviços municipais, saúde, educação, justiça, segurança e a sociedade civil, para evitar que crianças em risco fiquem sem acompanhamento institucional.

Complementando esta visão, Stélio Ramos, especialista de Inclusão da Deficiência da Save the Children, defendeu a implementação de mecanismos de acompanhamento regulares e a participação efetiva das crianças, especialmente as mais vulneráveis, argumentando que o sucesso das políticas deve ser medido por mudanças reais na vida dos menores e não apenas por planos elaborados.

Por fim, Flávia Bila, presidente do Parlamento Infantil da Cidade de Maputo, alertou para a urgência de envolver as crianças nas decisões que as afetam, destacando riscos contemporâneos como o assédio e exploração online, apostas digitais e o impacto das alterações climáticas no acesso à água potável e à escola.