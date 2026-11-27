Até ao terceiro trimestre de 2026, as autoridades moçambicanas resgataram 1.218 crianças de uniões prematuras, promovendo a sua posterior reunificação familiar. O balanço foi apresentado pelo Secretário de Estado do Género e Acção Social, Abdul Razak, que alertou para a necessidade de intensificar o combate a esta prática e a outras violações dos direitos infantis.
O anúncio ocorreu durante a abertura de uma mesa-redonda organizada pela Comissão Nacional dos Direitos Humanos (CNDH) e pela Save the Children. O encontro visou acelerar a implementação das recomendações da 4.ª Conferência Regional sobre os Direitos da Criança, ocorrida em Maputo entre 11 e 14 de novembro de 2025.
Abdul Razak salientou que os números registados não refletem a totalidade da realidade, dado que muitas situações não são reportadas às autoridades, por vezes devido à conivência de familiares e membros da comunidade. O governante classificou o combate às uniões prematuras como uma "guerra colectiva".
Além das uniões prematuras, foram identificados outros desafios críticos que exigem resposta coordenada:
O Secretário de Estado enfatizou que o Estado deve oferecer acolhimento, justiça e soluções imediatas, sem impor barreiras burocráticas às crianças que procuram socorro.
O presidente da CNDH, Albachir Macassar, defendeu a transformação das recomendações da conferência em ações concretas, com prazos e recursos definidos. Macassar admitiu que a CNDH ainda não possui uma unidade específica para os direitos da criança, mas que a sua criação está em preparação no âmbito da revisão da lei.
As prioridades apontadas incluem a designação de pontos focais nas instituições, a melhoria da produção de dados sobre crianças vulneráveis e a alocação de recursos financeiros.
A comissária da CNDH, Rosália Lumbela, detalhou que as recomendações estão divididas em seis eixos principais:
Nércio Duvane, vereador da Juventude no Município de Maputo, sublinhou a importância de aprimorar a articulação entre os serviços municipais, saúde, educação, justiça, segurança e a sociedade civil, para evitar que crianças em risco fiquem sem acompanhamento institucional.
Complementando esta visão, Stélio Ramos, especialista de Inclusão da Deficiência da Save the Children, defendeu a implementação de mecanismos de acompanhamento regulares e a participação efetiva das crianças, especialmente as mais vulneráveis, argumentando que o sucesso das políticas deve ser medido por mudanças reais na vida dos menores e não apenas por planos elaborados.
Por fim, Flávia Bila, presidente do Parlamento Infantil da Cidade de Maputo, alertou para a urgência de envolver as crianças nas decisões que as afetam, destacando riscos contemporâneos como o assédio e exploração online, apostas digitais e o impacto das alterações climáticas no acesso à água potável e à escola.
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Equipamentos de comunicações por satélite foram distribuídos às sedes das juntas de freguesia em Portugal para responder a situações de emergência, com custos mensais a cargo das autarquias locais.