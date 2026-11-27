Metropolitano de Lisboa: Linha Verde terá cortes entre 27 de novembro e 1 de dezembro

A rede do Metropolitano de Lisboa sofrerá cortes pontuais na Linha Verde entre sexta-feira, 27 de novembro, e terça-feira, 1 de dezembro. O objetivo é a instalação de cabos de média tensão no troço entre o Cais do Sodré e a Baixa-Chiado, uma etapa técnica indispensável para viabilizar a futura Linha Circular.

O impacto mais imediato sente-se no horário noturno: entre 27 e 30 de novembro, a partir das 23h30, os comboios vindos de Telheiras terminam a sua circulação em Martim Moniz. No sentido inverso (Cais do Sodré para Telheiras), o serviço mantém-se até à meia-noite, passando depois a operar exclusivamente entre Telheiras e Martim Moniz.

O condicionamento agrava-se no fim de semana e início da próxima semana. Entre sábado e terça-feira, as estações de Rossio, Baixa-Chiado e Cais do Sodré abrirão apenas às 10h00. Durante o período matutino (das 06h30 às 10h00), a circulação na Linha Verde ficará limitada ao eixo Telheiras-Martim Moniz.

É importante notar que as restantes linhas da rede funcionam normalmente. No caso da Baixa-Chiado, a operação da Linha Azul não sofre qualquer alteração.

A normalização total do serviço está prevista para o dia 2 de dezembro, com o regresso ao horário habitual (06h30 às 01h00). Estas intervenções inserem-se no projeto da Linha Circular, com abertura prevista para o final do primeiro trimestre de 2027. A nova infraestrutura ligará Rato ao Cais do Sodré através de um troço de dois quilómetros, integrando as novas estações da Estrela e de Santos para otimizar a intermodalidade e reduzir os tempos de deslocação na capital.