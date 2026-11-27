O Banco Central do Brasil (BC) definiu a agenda de atualizações para o Pix com foco em 2027, priorizando a redução de fraudes e a mitigação de abusos no uso da plataforma. As diretrizes foram apresentadas durante a 29ª Reunião Plenária do Fórum Pix, onde também foi feito o balanço das implementações ocorridas ao longo de 2026.
A principal mudança estrutural na segurança será a implementação de um indicador de probabilidade de fraude. Diferente de filtros estáticos, este indicador será calculado em tempo real para cada transação. O dado será compartilhado com as instituições financeiras, permitindo que o banco decida, antes da liquidação do valor, se autoriza ou rejeita a operação. O objetivo é deslocar a defesa do sistema da reatividade (tentar recuperar o dinheiro) para a prevenção (impedir o envio).
Além disso, o BC planeja aprofundar a gestão de chaves e estabelecer critérios mínimos e rigorosos para bloqueios preventivos de recursos e rejeição de transações suspeitas, ampliando a capacidade de fiscalização sobre as instituições participantes.
Um ponto crítico identificado foi a utilização do campo de mensagens das transferências para a prática de assédio, ameaças e ofensas. Para solucionar isso, o Banco Central prevê a criação de ferramentas tecnológicas que permitam mascarar mensagens inapropriadas nos aplicativos bancários. O usuário poderá optar por ativar ou não esse filtro, complementado por campanhas educativas sobre a ética no uso do recurso.
No campo da usabilidade, o foco estará no Pix Automático. O BC busca aprimorar a ferramenta para aumentar a taxa de efetividade dos pagamentos recorrentes (como assinaturas e mensalidades), incentivando a adoção do modelo por mais empresas e consumidores.
Outra demanda prioritária é a simplificação da devolução de valores enviados por engano. Embora o BC tenha confirmado a intenção de criar uma ferramenta para facilitar a recuperação de fundos pelo próprio pagador, os detalhes técnicos e o cronograma específico de lançamento ainda não foram divulgados.
O Banco Central mantém a avaliação sobre a integração do Pix ao TIPS, o sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central Europeu. A conexão visa viabilizar transferências internacionais rápidas, mas o projeto permanece em fase de estudo para 2027.
Como retrospecto, o BC destacou as entregas de 2026, que incluíram a versão 2.0 do Mecanismo Especial de Devolução (MED), a regulamentação da cobrança híbrida, a expansão do Pix Automático para contas-salário e novas regras para oferta de crédito no momento da iniciação do pagamento.
Segundo Breno Lobo, coordenador do Fórum Pix e chefe-adjunto do Departamento de Competição e de Estrutura do Mercado Financeiro do BC, a prioridade absoluta é a evolução contínua da segurança. Vale ressaltar que, por se tratar de uma agenda de desenvolvimento, as medidas dependem de implementação técnica e podem não estar plenamente disponíveis já no primeiro dia de 2027.
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Equipamentos de comunicações por satélite foram distribuídos às sedes das juntas de freguesia em Portugal para responder a situações de emergência, com custos mensais a cargo das autarquias locais.