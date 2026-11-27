Plataforma Vizinhanças mede distância real para acesso a serviços básicos no Brasil

A partir desta sexta-feira (27 de novembro de 2026), qualquer cidadão pode acessar a Plataforma Vizinhanças, uma ferramenta criada pelo Instituto Mobilidade e Desenvolvimento Social (IMDS). O objetivo central não é apenas listar a existência de serviços, mas medir a distância real que separa a pessoa do acesso a direitos básicos e oportunidades de trabalho nas cidades brasileiras.

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A plataforma foca em quatro pilares essenciais para a vida cotidiana: educação, saúde, assistência social e emprego. Para traduzir isso em números, o IMDS desenvolveu o Índice de Proximidade de Serviços e Emprego. O cálculo é simples, mas revelador: o índice varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1, menor a distância e mais fácil o acesso; quanto mais próximo de 0, maior a barreira física entre o cidadão e o serviço.

A utilidade prática da ferramenta está na possibilidade de comparar a realidade de diferentes municípios, estados e até "vizinhanças" — áreas menores que a divisão municipal, que permitem enxergar desigualdades dentro de uma mesma cidade.

Quando olhamos para os dados de 2019 (ano mais recente com base completa), a diferença entre o direito no papel e a realidade do trajeto é gritante. Em São Paulo, o índice beira a perfeição (0,99) em quase todas as categorias, com distâncias médias que variam entre 0,6 km para empregos e 1,7 km para assistência social. Na prática, o serviço está "ao lado".

Já em Porto Velho, a realidade é drasticamente diferente. Onde o índice deveria subir, ele despenca para patamares próximos de zero. Para quem vive lá, a distância média para alcançar a saúde é de 41,8 km, e para a assistência social, chega a 51,8 km. Nesses casos, o índice 0,02 não é apenas um número, mas a representação de uma barreira física que pode inviabilizar o uso do serviço público para quem não tem meios de transporte.

O IMDS, que mantém a plataforma por meio de doações privadas, foi fundado em 2020 pelos economistas Paulo Tafner, atual presidente do instituto, e Arminio Fraga, ex-presidente do Banco Central (1999-2003) no governo Fernando Henrique Cardoso e membro do conselho de administração da instituição.