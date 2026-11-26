Moçambique pretende converter a gestão conjunta dos recursos hídricos da bacia do rio Limpopo em medidas concretas de prevenção e resposta a fenómenos climáticos, visando proteger as populações, as infra-estruturas e as actividades económicas contra as cheias e as secas.
O posicionamento foi apresentado pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael, durante a reunião do Conselho de Ministros da Comissão da Bacia Hidrográfica do Rio Limpopo (LIMCOM), realizada em Maputo.
O governante sublinhou que, por estar situado a jusante, Moçambique é particularmente vulnerável aos efeitos destes fenómenos, tornando indispensável a coordenação com a África do Sul, Botswana e Zimbabwe. O foco principal reside na partilha de dados hidrológicos, previsões de cheias e a emissão de alertas antecipados para as comunidades em risco.
Para reforçar a capacidade de previsão e aviso prévio, o governo moçambicano implementou as seguintes iniciativas:
O ministro Fernando Rafael destacou a importância de consolidar a Análise Diagnóstica Transfronteiriça e o Plano de Acção Estratégico, instrumentos que orientam os investimentos e as responsabilidades dos Estados-Membros.
O esforço conjunto para a elaboração destes instrumentos foi avaliado em 30 milhões de dólares, compostos por:
Para as próximas etapas, Moçambique prioriza a consolidação de um sistema integrado de monitoria e alerta prévio, a aceleração de investimentos para reduzir a vulnerabilidade climática e a inclusão da conservação ambiental e da participação comunitária como eixos centrais das intervenções na bacia do Limpopo.
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