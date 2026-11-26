Ameaça invisível nas margens do Limpopo: países vizinhos alteraram estratégia diante da crise hídrica

Moçambique pretende converter a gestão conjunta dos recursos hídricos da bacia do rio Limpopo em medidas concretas de prevenção e resposta a fenómenos climáticos, visando proteger as populações, as infra-estruturas e as actividades económicas contra as cheias e as secas.

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O posicionamento foi apresentado pelo ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Fernando Rafael, durante a reunião do Conselho de Ministros da Comissão da Bacia Hidrográfica do Rio Limpopo (LIMCOM), realizada em Maputo.

O governante sublinhou que, por estar situado a jusante, Moçambique é particularmente vulnerável aos efeitos destes fenómenos, tornando indispensável a coordenação com a África do Sul, Botswana e Zimbabwe. O foco principal reside na partilha de dados hidrológicos, previsões de cheias e a emissão de alertas antecipados para as comunidades em risco.

Medidas de monitoria e infra-estruturas

Para reforçar a capacidade de previsão e aviso prévio, o governo moçambicano implementou as seguintes iniciativas:

Instalação de estações hidrométricas: Foram colocados três postos de monitoria de caudais no Baixo Limpopo, especificamente em Changanine, Mapai e na confluência dos rios Limpopo e Elefantes.

Foram colocados três postos de monitoria de caudais no Baixo Limpopo, especificamente em Changanine, Mapai e na confluência dos rios Limpopo e Elefantes. Sistema de Informação: Entrada em funcionamento do Sistema de Informação de Gestão do Limpopo (LIMIS), que integrará ferramentas tecnológicas para a gestão dos recursos hídricos.

Entrada em funcionamento do Sistema de Informação de Gestão do Limpopo (LIMIS), que integrará ferramentas tecnológicas para a gestão dos recursos hídricos. Protocolos de dados: Aprovação de procedimentos para a partilha de dados entre os comissários, visando acelerar a circulação de informação crítica.

Investimentos e planeamento estratégico

O ministro Fernando Rafael destacou a importância de consolidar a Análise Diagnóstica Transfronteiriça e o Plano de Acção Estratégico, instrumentos que orientam os investimentos e as responsabilidades dos Estados-Membros.

O esforço conjunto para a elaboração destes instrumentos foi avaliado em 30 milhões de dólares, compostos por:

Cerca de 6 milhões de dólares em donativos do Fundo Global para o Ambiente e outros parceiros.

Aproximadamente 24 milhões de dólares em contribuições em espécie dos quatro Estados-Membros.

Para as próximas etapas, Moçambique prioriza a consolidação de um sistema integrado de monitoria e alerta prévio, a aceleração de investimentos para reduzir a vulnerabilidade climática e a inclusão da conservação ambiental e da participação comunitária como eixos centrais das intervenções na bacia do Limpopo.