Câmara aprova projeto que prevê perda de herança para quem fraudar curatela de idosos

A Câmara dos Deputados aprovou um projeto de lei que prevê a perda do direito à herança para filhos, cônjuges e outros herdeiros que utilizem processos de interdição fraudulentos para assumir o controle dos bens de pessoas idosas. A medida visa ampliar a proteção contra abusos financeiros cometidos por familiares e pessoas próximas.

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O Projeto de Lei 464/2026, de autoria do deputado Eriberto Medeiros (PSB-PE), propõe a inclusão de uma nova hipótese de exclusão por indignidade no Código Civil. Para que a sanção seja aplicada, a má-fé do interessado — manifestada pelo uso de informações falsas ou mecanismos abusivos para obter a curatela — deverá ser comprovada judicialmente.

A redação final do texto foi aprovada na terça-feira (24) pela Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ), sob relatoria do deputado Felipe Carreras (PSB-PE). A proposta segue agora para a análise do Senado Federal e, se aprovada sem alterações, será encaminhada para sanção presidencial.

A curatela é o instrumento judicial destinado a proteger indivíduos que não possuem plena capacidade de exercer atos da vida civil, permitindo que um curador nomeado pelo juiz administre bens e tome decisões patrimoniais dentro de limites legais. O novo projeto estabelece que a tentativa de instrumentalizar esse processo para a gestão indevida do patrimônio do idoso resultará na exclusão do herdeiro, mesmo que a curatela não venha a ser efetivamente concedida.

A perda do direito à herança dependerá de decisão judicial definitiva (trânsito em julgado), podendo a fraude ser reconhecida no próprio processo de curatela ou em ação autônoma.

Além da questão sucessória, a proposta altera o Estatuto da Pessoa Idosa para agravar as penas criminais. Atualmente, a apropriação ou o desvio de recursos de idosos prevê pena de um a quatro anos de prisão e multa. Com a alteração, a pena poderá ser aumentada de um terço até a metade caso o crime ocorra mediante a abertura ou condução de processo de curatela baseado em fraudes ou abusos.

Atualmente, o Código Civil já prevê a exclusão de herdeiros por indignidade em casos de homicídio doloso (ou tentativa), acusações caluniosas graves ou violência e fraude para impedir a livre disposição de bens via testamento. O projeto busca expandir esse rol para abranger a exploração financeira via sistema judiciário.