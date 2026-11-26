EaD em Alerta: Por que tantos alunos desistem dos cursos a distância?

O acesso ao ensino superior no Brasil tem se expandido, mas a permanência do estudante no curso continua sendo o maior gargalo. Dados do Censo da Educação Superior 2025, abrangendo o período de 2016 a 2025, revelam que a modalidade de Ensino a Distância (EaD), embora seja a porta de entrada para a maioria dos alunos, apresenta as maiores taxas de abandono.

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Para quem ingressou em 2016, a realidade foi dura: 69% dos estudantes de cursos EaD desistiram da graduação ao longo de dez anos. No ensino presencial, a evasão foi ligeiramente menor, atingindo 60%. A diferença no sucesso acadêmico é visível na taxa de conclusão: enquanto 39% dos alunos do presencial conseguiram o diploma, apenas 30% dos alunos do EaD chegaram ao final do curso.

O abandono não acontece de forma gradual; ele se concentra fortemente nos primeiros anos. Já em 2016, no primeiro ano de curso, 23% dos alunos do EaD já haviam desistido, contra 13% no presencial. Em 2019, quatro anos após o ingresso, a evasão no EaD já saltava para 62%.

O peso da instituição e da área de estudo

O levantamento do Ministério da Educação (MEC) também expõe a desigualdade entre as redes de ensino. A desistência é mais acentuada em instituições privadas, onde 65% dos alunos que entraram em 2016 abandonaram os estudos. Nas instituições públicas, esse índice é de 54%, com uma taxa de conclusão superior, chegando a 43%.

A formação de professores também enfrenta desafios críticos. Nas licenciaturas, a média de desistência é de 63%. O cenário é ainda mais grave em áreas específicas: Matemática, Física e Sociologia registram 74% de evasão, com apenas cerca de um quarto dos alunos concluindo a formação. Pedagogia é a área com melhor retenção entre as licenciaturas, apresentando 57% de desistência e 42% de conclusão.

Adoção massiva do EaD

Apesar dos altos índices de evasão, o EaD continua sendo a escolha predominante. Em 2025, dos 5,1 milhões de novos ingressantes no ensino superior, 66,3% (cerca de 3,4 milhões) optaram por cursos a distância. Atualmente, as matrículas ativas no sistema brasileiro são divididas quase igualmente entre as modalidades: 51,3% no EaD e 48,2% no presencial.

Fatores de permanência e corpo docente

Houve uma leve melhora no cenário geral em 2025, com a redução do percentual de estudantes sem vínculo com qualquer curso, que caiu de 17,5% para 16,8%. O MEC atribui esse resultado a medidas concretas de suporte, como a transformação da Política Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) em lei, o reajuste de auxílios financeiros e a universalização de bolsas para estudantes indígenas e quilombolas — fatores que impactam diretamente a capacidade real do aluno de se manter estudando.

No campo do ensino, o número de professores cresceu 2,9%, totalizando 335.378 docentes. A diferença de qualificação entre as redes permanece marcante: nas instituições públicas, 73,3% do quadro é composto por doutores, enquanto nas privadas predominam os mestres (43,1%).