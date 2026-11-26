O mistério dos tremores em Barretos: a USP descarta explosões, mas a causa segue envolta em sigilo técnico

Uma série de tremores misteriosos registrados em Barretos, no interior de São Paulo, no final de outubro, mobilizou especialistas do Centro de Sismologia da Universidade de São Paulo (USP). Em um informe técnico recente, a instituição buscou decifrar a natureza desses eventos, descartando riscos estruturais, mas mantendo aberta a investigação sobre a causa exata dos abalos.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use трещины на дороге после землетрясения

Os dados coletados revelam que os sismos foram de pequena magnitude — com pico de 2,0 Mw — e classificados como "rasos", ocorrendo a profundidades inferiores a 500 metros. Para colocar esse número em perspectiva técnica, a USP esclarece que danos estruturais graves em construções brasileiras geralmente exigem magnitudes iguais ou superiores a 4 Mw, enquanto trincas leves costumam surgir apenas a partir de 3 Mw. Portanto, a intensidade registrada em Barretos permanece abaixo do limiar de perigo para as edificações locais.

O enigma da origem: natural ou induzida?

O ponto central do relatório é a distinção entre a sismicidade natural e a induzida. O Centro de Sismologia trabalha com duas hipóteses principais:

Sismicidade Natural: Esta é considerada a possibilidade principal. O fenômeno ocorreria devido a tensões geológicas acumuladas na crosta terrestre que, ao atingirem um ponto crítico, liberam energia através de fraturas nas rochas. Segundo a USP, a ocorrência de "enxames sísmicos" (sequências de pequenos tremores acompanhados de estrondos) é um evento comum no território brasileiro.

Esta é considerada a possibilidade principal. O fenômeno ocorreria devido a tensões geológicas acumuladas na crosta terrestre que, ao atingirem um ponto crítico, liberam energia através de fraturas nas rochas. Segundo a USP, a ocorrência de "enxames sísmicos" (sequências de pequenos tremores acompanhados de estrondos) é um evento comum no território brasileiro. Sismicidade Induzida: A segunda hipótese investiga a relação entre os tremores e a perfuração recente de poços tubulares profundos no bairro Mais Parque. Especificamente, os poços P3 e P4 localizam-se a uma distância de entre 100 e 540 metros dos epicentros. O mecanismo sugerido é que a infiltração de água em aquíferos possa elevar a pressão nas fraturas do basalto, facilitando o deslizamento de rochas que já estariam sob tensão.

É importante notar que, embora a proximidade geográfica entre os poços e os epicentros seja um indício forte, ela não constitui prova definitiva. Existe a possibilidade de coincidência temporal e espacial entre a atividade humana e um evento geológico natural. Além disso, os especialistas ressaltam que, caso a causa seja induzida, isso não implica necessariamente em falhas de projeto ou execução das obras.

O relatório contextualiza que a sismicidade induzida por poços não é inédita no interior paulista, citando precedentes em Bebedouro (2004-2010), Taquaritinga (2016-2019), Nuporanga e Sales Oliveira (2019-2020).

Descartando a teoria das explosões

Diante do barulho provocado pelos tremores, circularam teorias em redes sociais sobre possíveis explosões no subsolo. No entanto, a análise sismográfica refuta essa hipótese. Os sensores detectaram que os eventos ocorreram em profundidades entre 470 e 540 metros, dentro da camada de basalto.

O padrão das ondas gravadas confirma que se trata de sismos reais em rocha profunda, o que exclui a possibilidade de impactos superficiais, vazamentos de redes de infraestrutura ou explosões de origem industrial.

Para aprofundar a análise, foi estabelecido um grupo de trabalho multidisciplinar envolvendo a USP, a Prefeitura de Barretos, a Defesa Civil (estadual e municipal), o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) e o Serviço Geológico do Brasil.