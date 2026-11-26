CMN e Banco Central limitam crédito para clientes inadimplentes e com uso excessivo do rotativo

O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central (BC) estabeleceram novas diretrizes para frear a expansão do endividamento excessivo de consumidores e mitigar riscos sistêmicos no crédito. As medidas focam no controle da exposição financeira de clientes com alta probabilidade de inadimplência.

Photo: https://www.bcb.gov.br/ Логотип ЦБ Бразилии (Banco Central do Brasil)

O ponto central da nova norma é a restrição à concessão de crédito sem garantias. Instituições financeiras ficam proibidas de ampliar a exposição a clientes que apresentem atrasos superiores a 90 dias nessas modalidades ou que demonstrem sinais claros de incapacidade de pagamento.

No segmento de cartões de crédito, a regra ataca a dinâmica do crédito rotativo. As emissoras deverão reduzir gradualmente o limite de crédito para usuários que, em um período de seis meses, não quitaram o valor total de três ou mais faturas, optando pelo financiamento rotativo. Essa limitação só será revertida sob duas condições: a quitação integral da dívida do rotativo ou o pagamento total de seis faturas consecutivas.

Além do controle ao consumidor, o Banco Central endureceu a governança de ativos estruturados. Foram elevadas as exigências de transparência e informações sobre operações de securitização e instrumentos correlatos, como os Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs).

O cronograma de implementação prevê a entrada em vigor da maioria das regras em 1º de julho de 2027. A exceção refere-se às normas sobre a negociação de direitos creditórios, que passam a valer a partir de 1º de novembro de 2027.