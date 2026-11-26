Voluntários em Ação: Combate à fome ganha força em Portugal

Neste fim de semana, o Banco Alimentar Contra a Fome mobiliza mais de 40 mil voluntários e envolve mais de duas mil lojas em todo o país para uma nova campanha de recolha de alimentos. O esforço surge num contexto onde a insegurança alimentar já não afeta apenas quem está fora do mercado de trabalho, mas estende-se a quem, mesmo com um salário mensal, não consegue chegar ao fim do mês.

A dinâmica de recolha presencial ocorre no sábado e domingo, concentrando-se em produtos não perecíveis como leite, azeite, conservas, arroz e massa. No entanto, a possibilidade de contributo prolonga-se até 8 de dezembro, tanto através de vales disponíveis nas caixas dos supermercados aderentes como via canal digital (www.alimentestaideia.pt).

Do ponto de vista logístico, a operação segue um fluxo rigoroso: os donativos são encaminhados para os armazéns dos 21 Bancos Alimentares em atividade, onde são pesados e acondicionados por voluntários, para serem posteriormente entregues a 2.400 instituições de solidariedade social. São estas instituições que fazem a ponte final, distribuindo a ajuda a pessoas com carências alimentares previamente comprovadas.

O que chama a atenção nesta campanha é a natureza do público-alvo. O Banco Alimentar sublinha que a fome em Portugal adquiriu contornos invisíveis. Dados do INE do segundo trimestre de 2026 revelam uma subida de 16,5% nos preços da habitação, enquanto as rendas por metro quadrado cresceram 5,2% em outubro. Este custo habitacional é o fator que empurra a maioria das famílias para a vulnerabilidade: segundo a EAPN Portugal, quando se contabilizam as despesas com a casa, a taxa de pobreza dispara de 15,4% para 26,8%.

A estatística revela uma realidade dura sobre o acesso aos direitos básicos: 47,6% dos adultos em situação de pobreza estão empregados. Ou seja, existe um grupo significativo de "trabalhadores pobres" que, após pagarem a renda e os transportes, ficam sem recursos para a alimentação básica. A vulnerabilidade é ainda mais aguda nas famílias monoparentais, onde 40,7% se encontram em risco de pobreza ou exclusão social.

Isabel Jonet, presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, recorda que a pobreza hoje tem rostos familiares — podem ser colegas de trabalho ou vizinhos — que mantêm a aparência de normalidade enquanto enfrentam a escassez no prato.

Para se compreender a escala da dependência deste sistema, os números de 2025 são elucidativos: foram distribuídas 25.184 toneladas de alimentos, com um valor estimado de 41,3 milhões de euros. Esta operação, que representa uma média de 101 toneladas por dia útil, permitiu que cerca de 345 mil pessoas com carências comprovadas tivessem acesso a cabazes ou refeições confecionadas através de 2.335 instituições parceiras.