Programa Freguesias Ligadas: antenas Starlink instaladas apenas nas sedes até 2027

As 3.258 freguesias de Portugal receberam equipamentos Starlink para garantir comunicações por satélite em situações de catástrofe ou calamidade. Os aparelhos foram instalados apenas nas sedes das juntas, deixando milhares de aldeias sem cobertura direta.

Photo: commons.wikimedia.org by NASA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ ISS-62 Earth's glow and Aurora australis with Starlink satellite constellation

A iniciativa faz parte do programa “Freguesias Ligadas”, que envolve investimento de 46 milhões de euros financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência. Cada kit inclui antena e roteador para uso dos serviços das juntas e da população em emergências. A entrega foi gratuita, mas o serviço mensal custará entre 25 e 35 euros, valor a ser pago pelas juntas. Está prevista para o primeiro trimestre de 2027 a instalação de telefones da rede SIRESP nas mesmas sedes, com alimentação por baterias, UPS ou geradores.

O custo mensal assumido pelas juntas pode limitar o uso efetivo dos equipamentos em emergências, dependendo da capacidade orçamentária de cada freguesia para manter o serviço ativo após a instalação.