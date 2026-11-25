Milhões evitam investimentos apesar de carteiras: Chapo propõe integração direta em Moçambique

Presidente Daniel Chapo propõe digitalização do mercado de capitais para ampliar inclusão financeira em Moçambique

O Presidente da República, Daniel Chapo, defendeu a necessidade de reduzir a disparidade entre a penetração dos serviços de carteira móvel e a participação dos cidadãos no mercado de capitais. Durante a abertura da 29.ª Conferência Anual da African Securities Exchanges Association, na província de Maputo, o Chefe de Estado destacou que, embora Moçambique possua perto de 26 milhões de contas de carteira móvel, a Central de Valores Mobiliários regista apenas cerca de 29 mil titulares.

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A proposta central do Presidente é integrar o mercado de capitais nas plataformas móveis, permitindo que os cidadãos acedam a oportunidades de investimento de forma segura e informada, diretamente através dos seus telemóveis. Segundo Daniel Chapo, a atual discrepância numérica indica que a inclusão financeira está a progredir, mas ainda requer avanços significativos.

Estratégias de democratização e soberania económica

Para sustentar a viabilidade desta aposta digital, o Presidente recordou a experiência de 2019 com a oferta pública de venda de acções da Hidroeléctrica de Cahora Bassa, que utilizou subscrições via telemóvel para atrair 16 mil investidores, maioritariamente de pequena escala.

Esta iniciativa insere-se num plano mais abrangente de mobilização de recursos internos para o financiamento do desenvolvimento do continente africano, visando reduzir a dependência de capitais externos e fortalecer a soberania económica da região.

Reformas legislativas e metas da Bolsa de Valores

No âmbito do reforço do sector, o Governo anunciou a preparação de diversas medidas estruturais:

Revisão Legislativa: Atualização do Código do Mercado de Valores Mobiliários e da legislação relativa a Parcerias Público-Privadas.

Atualização do Código do Mercado de Valores Mobiliários e da legislação relativa a Parcerias Público-Privadas. Cotação Obrigatória: Proposta para a introdução gradual da cotação obrigatória de empresas que operam em sectores estratégicos.

Proposta para a introdução gradual da cotação obrigatória de empresas que operam em sectores estratégicos. Financiamento Sustentável: Promoção de obrigações verdes e azuis para viabilizar projectos de sustentabilidade.

Paralelamente, a Bolsa de Valores de Moçambique definiu a meta de alcançar 30 empresas cotadas até 2028. O Presidente Daniel Chapo sublinhou que a dinamização do mercado poderá potenciar a transparência empresarial, aprimorar a governação corporativa e canalizar a poupança nacional para áreas prioritárias como a industrialização, inovação e infra-estruturas.