Quase 30% dos municípios brasileiros ainda utilizam lixões, aponta IBGE

A disposição inadequada de resíduos sólidos persiste em quase 30% dos municípios brasileiros, mesmo após o esgotamento do prazo legal para a extinção dos lixões. Segundo a Pesquisa Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos de 2024, divulgada pelo IBGE em 25 de novembro, 28,9% das localidades ainda utilizam lixões — áreas onde o descarte ocorre sem qualquer controle técnico, permitindo que o chorume infiltre diretamente no solo e no lençol freático, enquanto gases de decomposição são liberados na atmosfera.

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A distribuição geográfica revela um cenário de forte desigualdade regional na gestão do território. A região Norte apresenta a situação mais crítica: 69,2% de seus municípios ainda operam lixões. Em contraste, a região Sul registra o índice mais baixo, com apenas 2,6% das localidades nessa condição. O cenário nas demais regiões é o seguinte:

Centro-Oeste: 49,2%

Nordeste: 46,4%

Sudeste: 11,6%

O impacto físico da gestão de resíduos também varia conforme a escala populacional. Cidades com população entre 50.001 e 100.000 habitantes detêm a maior incidência de lixões (30,6%), enquanto as grandes metrópoles, com mais de 500 mil habitantes, apresentam o menor índice (4,2%).

A transição para modelos de engenharia sanitária, como o aterro sanitário — que prevê a cobertura do lixo, a captação de metano e o tratamento do chorume -, ainda é limitada. Apenas 15,1% dos municípios brasileiros possuem aterros sanitários. A região Sudeste lidera a implementação com 22,3%, seguida pelo Sul (19,3%), Centro-Oeste (12,8%) e Nordeste (8,8%). Na região Norte, a infraestrutura de aterros sanitários atinge apenas 5,2% das localidades.

Esses dados evidenciam o descumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) e do Novo Marco do Saneamento (Lei nº 14.026/2020), que estabeleceram o dia 2 de agosto de 2024 como data limite para a eliminação total dos lixões em todo o território nacional, seguindo um cronograma que priorizava a extinção primeiro nos municípios maiores.

Quanto à gestão de materiais recicláveis, a coleta seletiva está presente em 48,1% dos municípios que informaram a existência de serviços de limpeza urbana (2.675 localidades). A penetração desse serviço varia drasticamente entre as regiões: do Sul, onde 74,5% das cidades realizam a coleta, ao Norte, onde apenas 24,7% implementaram o sistema.

O levantamento do IBGE, baseado em 5.561 municípios respondentes, indica que 99,8% das cidades possuem algum serviço de limpeza urbana e que 71,5% (3.978 municípios) executam ações de educação ambiental. Além disso, 648 localidades reportaram a existência de estruturas físicas de retenção para o controle de inundações.