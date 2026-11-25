Índia inicia produção de foguetes PSLV por consórcio privado

A Índia prepara a transição do modelo de fabricação de foguetes do setor público para a escala industrial privada. O primeiro veículo lançador da família PSLV integralmente construído por empresas privadas, o PSLV-N1, está em fase de finalização de montagem, com o lançamento inaugural previsto para o primeiro trimestre do próximo ano.

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A mudança do modelo de suprimentos para a produção terceirizada

Até então, a Agência Espacial Indiana (ISRO) detinha o controle do projeto e da montagem final, utilizando a indústria privada apenas como fornecedora de componentes isolados. O novo modelo transfere a execução fabril para o setor privado. O contrato para a produção de cinco foguetes PSLV, firmado em setembro de 2022 com o consórcio formado pelas empresas L&T e HAL, envolve um investimento de 860 crores de rúpias. O resultado concreto esperado é a entrega de unidades operacionais prontas para voo, reduzindo a carga de montagem interna da ISRO.

O gargalo da infraestrutura orbital

A terceirização da produção visa resolver a escassez de ativos em órbita. Atualmente, a Índia opera apenas 56 satélites, volume insuficiente para a demanda crescente em comunicações, navegação e sensoriamento remoto. Para ampliar essa capacidade sistêmica, a ISRO e o órgão regulador INSPACe integraram a cadeia de valor a startups, elevando o número de empresas participantes de uma única para mais de 440.

Estado dos ativos de hardware e missões tripuladas

No campo do hardware embarcado, a Índia desenvolveu o processador Vikram em parceria com o Laboratório de Semicondutores de Chandigarh. O chip Vikram-32 já está pronto e aguarda a implementação nos sistemas de bordo de satélites para reduzir a dependência de componentes estrangeiros.

Quanto ao programa de voos tripulados Gaganyaan, a infraestrutura do veículo lançador e os nós principais estão concluídos. O gargalo atual para o lançamento é a finalização do módulo orbital, componente que define a data da missão.

Capacidade de lançamento internacional

A capacidade operacional de lançamento da Índia já se traduz em fluxo de serviços para terceiros: nos últimos 12 anos, o país colocou 434 satélites em órbita para 34 Estados diferentes, mantendo cooperação técnica com 64 países.